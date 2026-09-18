Za takie parkowanie możesz dostać mandat. Nie wszyscy wiedzą

Na wielu osiedlach możemy trafić na tabliczki z napisem „Zakaz parkowania tyłem do budynku”. Ma to być forma ochrony dla mieszkańców niższych kondygnacji przed spalinami (spaliny samochodowe zawierają toksyczne związki, takie jak tlenki azotu, tlenek węgla, sadza i cząstki PM2.5, które negatywnie wpływają na zdrowie ludzi i środowisko). Warto podkreślić, że tabliczki mają jedynie charakter informacyjny, a ich zignorowanie nie jest podstawą do nałożenia mandatu. Formalnie więc parkowanie tyłem do budynku naraża kierowcę głównie na nieprzyjemności ze strony mieszkańców.

Za takie parkowanie trzeba liczyć się z mandatem

Są jednak sytuacje, w których za parkowanie tyłem do budynku, można spodziewać się mandatu. Chodzi o zaparkowanie samochodu tyłem na chodniku. Jak zauważa Radio Zet, wynika to z art. 47 ust. 1, Prawa o ruchu drogowym. Stanowi on, że "dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku, lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t". Kluczowe jest tu stwierdzenie, że chodzi o parkowanie na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu.

Co do zasady w Polsce można parkować na chodniku, należy jednak zostawić co najmniej 1,5 m przestrzeni dla pieszych. Nie wolno na chodniku parkować tyłem, co wynika z powyższych przepisów. Zatem jeżeli na osiedlu przed budynkiem mieszkalnym jest chodnik, to za zaparkowanie samochodu tyłem na chodniku kierowcom grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punktu karnego.

Rozgłośnia zwraca uwagę, że jeśli przed budynkiem występują miejsca parkingowe, to kierowca nie ma obowiązku parkować tyłem, jednak może tak zrobić, jeżeli jest taka prośba ze strony mieszkańców.

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