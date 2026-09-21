2560 zł rocznie za ogrzewanie domu. To rozwiązanie wygrywa z pelletem

Gruntowa pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym zapewnia najniższe roczne koszty eksploatacji spośród rozwiązań porównanych przez Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej. Przewagę zachowuje zarówno w nowych, jak i starszych budynkach. Analiza dotyczy domu o powierzchni 150 m², zamieszkanego przez cztery osoby. Uwzględnia ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody, ale nie koszt zakupu oraz montażu urządzeń.

2560 zł rocznie za pompę ciepła. Pellet kosztuje dużo więcej

W nowym domu o zapotrzebowaniu na energię wynoszącym 55 kWh/m² rocznie gruntowa pompa ciepła generuje koszt około 2560 zł. Dla pompy powietrze-woda z podłogówką wyliczono 3010 zł.

Kocioł gazowy z ogrzewaniem podłogowym oznacza wydatek około 4840 zł, a kocioł na propan z grzejnikami – 4610 zł. Roczny koszt ogrzewania pelletem oszacowano na 6750 zł, olejem opałowym na 7830 zł, a kotłem elektrycznym na 8540 zł.

Gruntowa pompa ciepła może być zatem w eksploatacji ponad 4 tys. zł tańsza od pelletu.

Fotowoltaika obniża rachunek poniżej 1600 zł

Po uwzględnieniu fotowoltaiki o mocy 4 kWp, rozliczanej w net-billingu, koszt pracy gruntowej pompy spada do 1562 zł rocznie. Dla pompy powietrze-woda wynosi 1974 zł.

W porównaniu z pelletem oznacza to odpowiednio około 77 i 70 proc. oszczędności. Są to wartości modelowe, zależne m.in. od cen energii, parametrów domu i sposobu korzystania z ogrzewania.

Pompa ciepła wygrywa również w starszym domu

Przy zapotrzebowaniu na energię na poziomie 80 kWh/m² rocznie gruntowa pompa ciepła kosztuje około 4230 zł. Najdrożej wypada kocioł elektryczny – 11 560 zł.

W najstarszym, słabo ocieplonym wariancie koszt pracy pompy gruntowej rośnie do 6740 zł, ale nadal jest najniższy. Ogrzewanie elektryczne kosztuje około 18 800 zł, a różnica między pompą gruntową i pelletem może dochodzić do 8 tys. zł rocznie.

Nie każdy starszy dom jest gotowy na pompę ciepła

Niskie koszty nie oznaczają, że urządzenie można zamontować w każdym budynku bez dodatkowych prac. Najpierw trzeba obliczyć zapotrzebowanie na moc, sprawdzić instalację oraz wymaganą temperaturę zasilania.

W starszym domu potrzebna może być termomodernizacja albo wymiana części grzejników. Decyzję warto poprzedzić audytem energetycznym i konsultacją z instalatorem.

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