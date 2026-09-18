Polacy przerażeni cenami paliw. Większość obawia się czarnego scenariusza

W tym tygodniu minęły dwa tygodnie od zniesienia pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Powrót 23-proc. stawki VAT na paliwa (pakiet zakładał obniżkę do 8 proc.) natychmiast przełożył się na wzrost cen na stacjach. Dramatycznie rosną przede wszystkim ceny oleju napędowego. Jak pokazują dane e-petrol.pl, w ostatnich dniach średnia ogólnopolska cena diesla poszła w górę o 14 groszy i dziś za jego litr trzeba płacić przeciętnie 8,89 zł. Tym samym – jak podkreślają analitycy – pobity został historyczny rekord.

– Problemy z dostępnością oleju napędowego spowodowane ograniczeniem przerobu ropy i fizycznych dostaw paliw z Bliskiego Wschodu oznaczają potężny cios w portfele polskich kierowców – wskazują eksperci e-petrol.

Cena popularnej „95” zbliża się do poziomu 8 zł/l. Czy grozi nam scenariusz, że niebawem za paliwo będziemy płacić 10 zł za litr? Okazuje się, że wielu Polaków nie wyklucza takiego scenariusza. Dowodzi tego najnowszy sondaż pracowni SW Research dla „Wprost”.

Dwie trzecie Polaków obawia się paliwa za „dychę”

Na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem cena paliwa w Polsce może w najbliższym czasie przekroczyć 10 zł/l?” aż dwie trzecie ankietowanych (66 proc.) odpowiedziało twierdząco. 14,8 proc. badanych nie spodziewa się, że do tego dojdzie, a blisko jedna piąta respondentów (19,3 proc.) udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.