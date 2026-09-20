Co 6. Polak próbuje w ten sposób ominąć drożyznę. Zyskuje coś więcej

Jak pokazuje najnowszy Barometr Providenta, domowe przetwory mają w Polsce zdecydowanie więcej zwolenników niż ich sklepowe odpowiedniki. Preferuje je aż 73,2 proc. badanych. Produkty ze sklepu wybiera 12,7 proc., a jedynie 11,8 proc. nie dostrzega między nimi różnicy. Przetworów nie lubi zaledwie 2,3 proc. ankietowanych.

Bezapelacyjnym liderem, jeśli chodzi o ulubione przetwory Polaków są ogórki kiszone (wskazało je 80,7 proc. osób lubiących przetwory). Kolejne miejsca zajmują dżemy i konfitury owocowe (65,6 proc.), a także marynowane grzyby (48,2 proc.). Respondenci wymieniali również m.in. soki i syropy owocowe, kiszonki, takie jak kapusta, rzodkiewka czy cytryna.

– Domowe przetwory nie są w Polsce jedynie sezonową modą. Blisko sześć na dziesięć gospodarstw przygotowuje je co sezon lub niemal co sezon, a zdecydowana większość osób kultywujących tę tradycję planuje również tegoroczne zapasy. Najwyraźniej widać to na wsi, gdzie łatwiejszy dostęp do własnych plonów łączy się z regularnością i doświadczeniem przekazywanym w rodzinie. W miastach potrzeba domowego smaku także pozostaje silna, ale częściej zależy od dostępności surowców, czasu i miejsca do przechowywania – podkreśla Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Domowe przetwory sposobem na oszczędzanie?

Najczęstszym powodem robienia domowych przetworów jest przekonanie, że smakują one najlepiej (twierdzi tak niespełna 40 proc. przygotowujących je respondentów). Dla co trzeciego uczestnika badania najważniejsza jest ich wyższa jakość w porównaniu z produktami sklepowymi.

Co szósty respondent (15,7 proc.) nie kryje, że przygotowuje przetwory, by w ten sposób zaoszczędzić pieniądze. Widać zatem, że domowe zapasy dla stosunkowo niewielkiej grupy są kwestią finansów. – Oszczędność jest ważna, ale wyraźnie ustępuje smakowi oraz jakości. Własnoręczne przygotowywanie zapasów ma więc przede wszystkim dawać pewność, że na domowy stół trafia produkt odpowiadający indywidualnym oczekiwaniom – komentują twórcy badania.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie dorosłych Polaków w sierpniu 2026 r.

Czytaj też:

Coraz więcej Polaków oszczędza. Rekord w historii badania Czytaj też:

Ani Biedronka, ani Lidl. W tej sieci zrobisz najtańsze zakupy