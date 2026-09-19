Ci seniorzy nie mogą narzekać na emeryturę. Prawie 55 tys. zł na miesiąc

Są osoby, które nie mogą narzekać na emeryturę w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ujawnił wysokość rekordowych świadczeń. Okazuje się, że najzamożniejszy polski emeryt otrzymuje co miesiąc 54 tys. i 72 zł. Mężczyzna mieszka w woj. śląskim.

Rekordowe emerytury w Polsce. ZUS ujawnia

Co ciekawe drugą co do wysokości (53,5 tys. zł) emeryturę również otrzymuje Ślązak. Podium zamyka osoba z woj. mazowieckiego, której każdego miesiąca ZUS przelewa 45,3 tys. zł emerytury.

Przypomnijmy, że minimalna emerytura w Polsce wynosi 1978,49 zł brutto. Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku nie łapało się na tę kwotę blisko pół miliona seniorów. Są niestety osoby, których świadczenia są dosłownie groszowe. ZUS ujawnia, że w woj. dolnośląskim i lubelskim są osoby, które otrzymują co miesiąc zaledwie 2 grosze.

– Dzieje się tak dlatego, że w polskim systemie prawo do emerytury ma każdy, kto przepracował choćby jeden dzień. Jednak by otrzymać najniższą emeryturę – która wynosi 1978,49 zł – trzeba mieć 20 lat stażu pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn – przypomina ZUS.

Widać zatem, że różnica między najniższą a najwyższą emeryturą w Polsce jest gigantyczna. Co trzeba zrobić, by otrzymywać kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak emeryci ze Śląska? ZUS wskazuje, że solidne opłacanie składek nie wystarczy.

– Kluczowe jest także przedłużanie lat pracy. Na rekordowe emerytury składają się bowiem trzy czynniki: dodatkowe składki, waloryzacja kapitału oraz krótszy okres prognozowanych wypłat – tłumaczy instytucja.

Z przeprowadzonego w kwietniu br. sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że aż dwie trzecie Polaków (66 proc.) oszczędza pieniądze z myślą o emeryturze. Nie robi tego 28,5 proc. ankietowanych, a 5,4 proc. przyznaje, że nie ma z czego oszczędzać.

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