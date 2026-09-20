Putin grozi Europie, szarża na Trybunał i przemilczane referendum. Nowy „Wprost”

„Rosja na progu”. – Uważam, że Putin jest zainteresowany jak najsilniejszym atakiem hybrydowym, ale jednak bez przekraczania progu artykułu 5 – mówi gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Szarża na Trybunał”. – Jeżeli politycy przesuwają granicę, to trzeba liczyć się z tym, że czerwona linia będzie rysowana coraz dalej i dalej – komentuje sytuację w TK Przemysław Rosati, prezes NRA, w wywiadzie Magdaleny Frindt.

„Przemilczane referendum”. Prof. Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, w rozmowie z Magdaleną Frindt ocenia szanse na referendum w Warszawie i sposób działania ratusza: – Celowo przyjęto strategię przemilczenia.

Co jeszcze w nowym "Wprost"

„Wojna dawnych przyjaciół”. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz buntownicy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus toczą cichy bój o wyborców. Rozłam nikomu jak dotąd nie wyszedł na zdrowie – analizuje Eliza Olczyk.

„Rząd idzie w propagandę”. – System antydronowy na granicy powinien być absolutnym priorytetem, a wciąż go nie stworzono – alarmuje w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską gen. Roman Polko.

„Cyfrowa alternatywa”. Walka Rafała Brzoski z cyfrowymi gigantami podsyciła debatę publiczną dotyczącą ich monopolistycznej pozycji i należnej nam odpowiedzialności. Ale czy nie jest za późno? – zastanawia się Przemysław Bociąga.

„Kraj bez związków”. Nie ma par, nie ma dzieci. Mateusz Łakomy, szef projektu Demograficon, tłumaczy Marcie Roels, że właśnie to może być jedna z najważniejszych przyczyn polskiej katastrofy demograficznej.

„Niemcy stoją, Polska goni”. – Ostatnie lata pokazały, że Polska nie jest już uzależniona od niemieckiej koniunktury. Potrafiliśmy szybko rosnąć mimo ich stagnacji – analizuje w wywiadzie Marty Roels dr hab. Marcin Piątkowski.

„Deindustrializacja zamiast dekarbonizacji”. Europejska polityka Net Zero działa, ale tylko na papierze. Realnie spoza UE – mimo jej heroicznych wysiłków – do atmosfery pompuje się bowiem więcej, a nie mniej zanieczyszczeń. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Komisja błędów i wypaczeń”. Moskwa nasila ataki na Europę, ale szefowa Komisji Europejskiej, zamiast zablokować Rosjanom wizy Schengen, zajmuje się irytowaniem prezydenta USA – punktuje Jakub Mielnik.

„Trumpapalooza”. Trump zrobił z walki o Kongres gigantyczne widowisko. By utrzymać władzę, obiecał Amerykanom po 5 tys. dolarów. Rachunek może przekroczyć bilion – opisuje Michał Urbańczyk.

„Wyższy stan skupienia”. Należymy do najbardziej przepracowanych narodów w Unii. Prof. Małgorzata Dobrowolska w rozmowie z Joanną Biegaj radzi, jak zbudować odporność psychiczną i nie poddać się wypaleniu

„Kurs na Gdynię”. Jak wpisanie na listę UNESCO uczcili Gdynianie i ile jest prawdy w opowieściach o najszczęśliwszym mieście w kraju, mówi Anicie Szarlik Aleksandra Boćkowska, autorka książki „Gdynia. Pierwsza w Polsce”.

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