Rząd ponownie uderza w koncerny paliwowe. Gra toczy się o 4 mld zł

Rząd ponownie sięga po podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, z którego wpływy mają zasilić budżet kwotą około 4 mld zł. Pieniądze mają zostać wykorzystane m.in. na działania osłonowe związane z cenami paliw. To drugie podejście do przepisów, ponieważ poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował pod koniec lipca do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej.

– Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem i powinny być dodatkowo opodatkowane. Dlatego po raz kolejny, już drugi raz, rząd przyjął ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych – powiedział podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

Rząd szuka pieniędzy na tańsze paliwo

Projekt zakłada opodatkowanie nadzwyczajnych przychodów ze sprzedaży paliw ciekłych osiąganych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2026 roku. Danina ma dotyczyć przedsiębiorców, którzy w Polsce zajmują się produkcją paliw, ich importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym.

Mechanizm ma nie obejmować całego wypracowanego przez firmy przychodu. Pod uwagę zostanie wzięta jego nadwyżka ponad poziom, który przedsiębiorstwo osiągnęłoby przy zastosowaniu średniej marży ze sprzedaży paliw z 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Tak wyliczona wartość będzie stanowiła podstawę opodatkowania.

Stawka podatku ma wynieść 60 proc. nadwyżki. Według rządowych szacunków nowe rozwiązanie może przynieść budżetowi około 4 mld zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na finansowanie programu CPN, czyli Ceny Paliwa Niżej.

Teraz projekt trafi do Sejmu

Nowy projekt zakłada, że przepisy zaczną obowiązywać 1 listopada 2026 roku. To zmiana względem poprzedniej wersji, która przewidywała wejście ustawy w życie 1 sierpnia. Sejm ma zająć się projektem w środę, a głosowanie zaplanowano na piątek. Jeśli ustawa przejdzie przez parlament i uzyska podpis prezydenta, rząd chce ponownie uruchomić program Ceny Paliwa Niżej.

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