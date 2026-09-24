Kontrole fiskusa przyśpieszyły. Ten typ transakcji może się skończyć 75 proc. podatkiem

Polska skarbówka nie musi pytać podatnika, czy ma rachunek za granicą. W ramach systemu CRS administracje podatkowe regularnie wymieniają informacje o rachunkach finansowych. Polska może w ten sposób otrzymywać dane dotyczące swoich rezydentów, których konta prowadzone są w innych państwach uczestniczących w wymianie. Samo posiadanie takiego rachunku nie oznacza nieprawidłowości — informacje mogą jednak skłonić urząd do sprawdzenia rozliczeń.

Kryptowaluty pod lupą fiskusa. Ministerstwo Finansów potwierdza kontrole

Jak informuje wyborcza.biz, do prawników zgłaszają się osoby wezwane do wyjaśnienia pochodzenia pieniędzy. Redakcja opisuje przypadek podatnika korzystającego z zagranicznego rachunku i europejskiej giełdy kryptowalut. Urząd zapytał go o środki wynoszące około 2,5 mln zł na koniec 2021 r. i 1,5 mln zł rok później. Według danych Ministerstwa Finansów przekazanych serwisowiw obszarze usług finansowych i handlu kryptowalutami przeprowadzono ponad 100 kontroli podatkowych i celno-skarbowych w 2025 r. oraz ponad 40 w pierwszym półroczu 2026 r. Resort wskazał, że działania są podejmowane na podstawie analizy ryzyka i sygnałów o możliwych nieprawidłowościach.

W publikacji portaluprawnik Maciej Grzegorczyk zwraca uwagę na sprawdzanie rozliczeń walut wirtualnych, w tym transakcji związanych z Zondacrypto. Są to obserwacje rozmówcy redakcji, a nie ogłoszony przez Ministerstwo Finansów wykaz kryteriów typowania podatników.

DAC8 obejmie dane o transakcjach krypto

Dostęp fiskusa do informacji ma się poszerzyć dzięki przepisom wdrażającym unijną dyrektywę DAC8. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów mają raportować dane o użytkownikach i ich transakcjach, które następnie będą wymieniane między administracjami podatkowymi. Obowiązek raportowania obejmuje również transakcje dokonane od początku 2026 r.

Kiedy grozi 75 proc. podatku? Ważne rozróżnienie

Wezwanie do wyjaśnienia przelewu nie oznacza automatycznie podatku w wysokości 75 proc. Ta stawka dotyczy szczególnej sytuacji: przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Jeśli w toku postępowania uda się ustalić źródło przychodu, stosuje się zasady opodatkowania właściwe dla tego źródła. W przypadku dochodu z odpłatnego zbycia kryptowalut standardowa stawka wynosi 19 proc. Rozliczenia dokonuje się w PIT-38, uwzględniając udokumentowane koszty nabycia i zbycia. Dlatego przy pytaniach urzędu znaczenie mogą mieć historia transakcji, potwierdzenia przelewów i dokumenty pokazujące, skąd pochodziły środki.

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