Właściciele mieszkań nie będą już za to płacić? Rząd szykuje ważną zmianę

Kto powinien zapłacić za naprawę balkonu – właściciel mieszkania czy wspólnota? Obecne przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, przez co kwestia finansowania remontów od lat prowadzi do sporów. Rząd chce doprecyzować regulacje i jasno wskazać, które elementy należy traktować jako część nieruchomości wspólnej.

Ustawa o własności lokali stanowi obecnie, że nieruchomość wspólną tworzą grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie właścicielom poszczególnych mieszkań. Nie wskazuje jednak dokładnie, jak należy traktować poszczególne części balkonów, loggii i tarasów.

Remont balkonu we wspólnocie mieszkaniowej. Rząd chce jasnych zasad

Problem próbowały rozstrzygać sądy. Sąd Najwyższy wskazywał, że koszty dotyczące części balkonu wykorzystywanych wyłącznie przez mieszkańców danego lokalu powinien ponosić jego właściciel. Inaczej jest w przypadku elementów konstrukcyjnych trwale połączonych z budynkiem – ich remont powinien obciążać wspólnotę.

Podział ten ma zostać zapisany bezpośrednio w przepisach. Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali, oznaczony numerem UD312, trafił 20 lutego 2026 roku do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jednym z jego założeń jest rozszerzenie definicji nieruchomości wspólnej.

Za płytę i balustradę ma płacić wspólnota

Do części wspólnych mają zostać wprost zaliczone elementy konstrukcyjne balkonów, loggii oraz tarasów. Projekt wymienia m.in. dźwigary, płytę balkonową wraz z izolacją, balustradę, a także inne części będące fragmentem elewacji budynku.

Za utrzymanie tych elementów odpowiadałaby wspólnota mieszkaniowa. Właściciel lokalu nadal ponosiłby natomiast odpowiedzialność za wewnętrzną przestrzeń balkonu, która służy wyłącznie osobom korzystającym z danego mieszkania.

Wspólnota nie przerzuci kosztów na właściciela

Jeżeli nowe regulacje zostaną przyjęte w proponowanej formie, wspólnota nie będzie mogła zobowiązać właściciela mieszkania do sfinansowania remontu konstrukcyjnych części balkonu. Nie będzie mogła przypisać mu takiego obowiązku również w drodze własnej uchwały.

Zmiana ma więc ograniczyć spory dotyczące tego, kto powinien pokrywać koszty poszczególnych prac. Zamiast rozstrzygania każdej sprawy na podstawie konkretnych okoliczności i wcześniejszego orzecznictwa, odpowiedzialność ma wynikać bezpośrednio z ustawy.

Kiedy zmienią się przepisy o balkonach?

Nowe zasady nie są jeszcze obowiązującym prawem. Projekt musi zostać przyjęty przez Radę Ministrów, następnie przejść przez Sejm i Senat, a na końcu trafić do podpisu prezydenta.

Początkowo zakładano, że ustawa zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Podczas uzgodnień międzyresortowych okres ten został jednak wydłużony do trzech miesięcy. Dokładny termin wejścia nowych zasad w życie będzie więc znany dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego.

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