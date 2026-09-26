Studentom coraz trudniej o pracę. Aż 137 kandydatów na jedno miejsce

Jak pokazuje najnowsza analiza OLX Praca, młodzi Polacy wchodzą na rynek pracy w trudnych warunkach. Mamy do czynienia z zastanawiającym kontrastem – ofert bez wymaganego doświadczenia jest dość dużo, ale ofert faktycznie kierowanych do juniorów już niekoniecznie. Dobrze ilustruje to przykład administracji biurowej. Ogłoszeń z tego obszaru, w których doświadczenie nie było wymagane odnotowano nieco ponad 40 proc. (analizowano okres styczeń-lipiec br.), ale zaledwie 6 proc. ofert było skierowanych bezpośrednio do juniorów. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o sektor finansów i służby zdrowia.

Twórcy analizy wskazują, że wielu pracodawców szuka młodych pracowników, ale oferują stanowiska wymagające określonych kwalifikacji. Rośnie konkurencja, a to przekłada się na fakt, że znalezienie pierwszej pracy staje się wyzwaniem. Jego skalę potwierdzają dane Główne Urzędu Statystycznego (GUS) wskazujące, że w połowie tego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. bezrobotnych, w tym 14,8 tys. absolwentów. Co więcej, w pierwszym półroczu 2026 roku zarejestrowało się o 700 absolwentów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Praca dla studenta. Coraz większa konkurencja

U progu nowego roku akademickiego niezbyt wesołe dane dotyczą również studentów. Szacuje się, że ponad połowa osób w tej grupie pracuje zarobkowo. Jednak i w tym przypadku konkurencja okazuje się bardzo duża. Dane OLX Praca pokazują, że na jedną ofertę zatrudnienia dla studenta przypada aż 137 kandydatów. To o 88 proc. więcej niż jeszcze dwa lata temu.

Do wyzwań związanych z wejściem na rynek pracy dochodzi coraz bardziej istotny czynnik, jakim jest rozwój sztucznej inteligencji. Badanie OLX pokazuje, że to właśnie młodsi specjaliści są najbardziej sceptyczni wobec swojej gotowości na zmiany, które AI może przynieść na rynku pracy. Aż 29 proc. z nich deklaruje brak przygotowania do nich, podczas gdy w pozostałych analizowanych grupach odsetek ten wynosi około 20 proc. Jednocześnie zaledwie 2–3 proc. młodszych specjalistów uważa, że są do tego typu zmian w pełni przygotowani. Obawy te przekładają się na ocenę własnej przyszłości zawodowej. 33 proc. młodszych specjalistów uważa, że wpływ AI na ich przyszłość zawodową będzie negatywny. Co ciekawe, to najwyższy odsetek wśród badanych grup. Oznacza to, że dla osób znajdujących się na początku kariery sztuczna inteligencja nie jest wyłącznie obietnicą nowych możliwości, ale także źródłem niepewności.

– Wejście na rynek pracy zawsze wiąże się z niepewnością, a dziś młodzi kandydaci mierzą się dodatkowo ze zmianami, które przynosi rozwój sztucznej inteligencji. Wyniki naszego badania potwierdzają, że są to realne obawy, często blokujące przed podjęciem decyzji o poszukiwaniu czy też zmianie pracy. Chcemy nadać tej narracji inny kierunek i pokazać, że AI nie musi być kolejnym źródłem stresu, ale narzędziem, które pomaga lepiej przygotować się do nowych wyzwań. Dlatego też patrzymy na naszą rolę szerzej niż tylko przez pryzmat samej rekrutacji. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie wchodzili na rynek pracy nie tylko z większymi szansami na znalezienie zatrudnienia, ale przede wszystkim z większą pewnością siebie i świadomością tego, jak poruszać się po zmieniającym się rynku pracy — komentuje Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy w OLX Praca.

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