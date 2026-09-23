Bezrobocie w sierpniu. Niepokojące dane potwierdziły się?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę ostateczne dane dotyczące bezrobocia w sierpniu. Stopa bezrobocia w poprzednim miesiącu wyniosła 5,8 proc., czyli tyle samo co w lipcu i w sierpniu. To lepsze informacje niż wstępne prognozy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wskazywały w sierpniu na wzrost do poziomu 5,9 proc. Z identyczną sytuacją mieliśmy do czynienia w lipcu.

Bezrobocie w Polsce. Są ostateczne dane za sierpień

Stopa bezrobocia nie zmieniła się, ale dane GUS wskazują, że wzrosła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W sierpniu było ich 909,5 tys. wobec 906,4 tys. miesiąc wcześniej. Warto jednak podkreślić, że również pod tym względem ostateczne dane okazują się bardziej optymistyczne od wstępnych szacunków resortu pracy, zgodnie z którymi w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tys. osób.

Z kolei liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierpniu 87,6 tys. wobec 99,7 tys. w lipcu.

Najwyższe bezrobocie odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim i podkarpackim (odpowiednio 9,2 proc. i 9,1 proc.). Najniższe bezrobocie występuje w Wielkopolsce (3,8 proc.).

Dość optymistyczne dane dotyczące bezrobocia w Polsce opublikował na początku września Eurostat. Według metodologii unijnego urzędu statystycznego stopa bezrobocia w lipcu wyniosła u nas 3,4 proc. (tyle samo co miesiąc wcześniej), co daje nam pozycję wicelidera, jeśli chodzi o najniższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Wyprzedzili nas jedynie Czesi z odczytem na poziomie 3,3 proc. Na najniższym stopniu podium uplasowały się natomiast ex aequo Malta i Słowenia, gdzie stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 3,5 proc. Średnia unijna wyniosła 6,1 proc.

Czytaj też:

Bezrobocie wśród cudzoziemców spada. Eksperci kreślą jednak czarny scenariusz Czytaj też:

Rośnie bezrobocie w Niemczech. Problemy dotknęły sam…pośredniak