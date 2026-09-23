Sprawdzili, gdzie jest najlepszy internet 5G. Lider ma lekką przewagę

W barometrze opracowanym przez platformę nPerf sieć Orange uzyskał wskaźnik zasięgu 5G na poziomie 69,75 proc. T-Mobile osiągnął 67,77 proc., a Plus 46,75 proc. Różnica między dwoma pierwszymi sieciami wynosi zaledwie 1,98 pkt proc.

Zasięg 5G w Polsce. Orange przed T-Mobile o niespełna 2 punkty

Krajowe zestawienie obejmuje tych trzech operatorów, więc pierwsze miejsce Orange odnosi się do sieci uwzględnionych w badaniu.

– Konkurencja między polskimi operatorami przyspiesza rozwój sieci 5G i przynosi realne korzyści użytkownikom w całym kraju – mówi Sébastien de Rosbo, dyrektor generalny nPerf.

Warto pamiętać, że 69,75 proc. to wskaźnik nPerf, a nie informacja, że dokładnie taka część powierzchni Polski ma zasięg 5G Orange. Badanie opracowane przez firmę opiera się na pomiarach wykonywanych przez użytkowników aplikacji nPerf na telefonach z Androidem.

Wielkopolskie na czele, podkarpackie z najsłabszym wynikiem 5G

W porównaniu województw najwyższy wskaźnik 5G uzyskało województwo wielkopolskie – 68,9 proc. Z kolei najniższy wynik odnotowano w podkarpackim, na poziomie 28,5 proc. Różnica sięga 40,4 pkt proc. To wyniki regionalne, które nie gwarantują dostępności 5G w każdym domu lub na każdej trasie. Przed wyborem oferty warto sprawdzić zasięg w miejscach, w których najczęściej korzysta się z telefonu.

Kto ma najlepszy wynik 4G? Tu kolejność się zmienia

W technologii 4G prowadzi T-Mobile ze wskaźnikiem 95,12 proc. Orange osiągnął 94,72 proc., a Plus 90,46 proc. Przewaga T-Mobile nad Orange wynosi 0,4 pkt proc. Lider zestawienia zależy więc od tego, czy porównujemy 5G, czy 4G.

Warto zaznaczyć, że barometr dotyczy zasięgu, a nie prędkości pobierania danych. Najwyższy wynik w skali kraju nie przesądza jeszcze o jakości połączenia pod konkretnym adresem.

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