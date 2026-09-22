Darmowy dojazd i obiady za złotówkę. Potentat szuka nowych pracowników

Dwunaste centrum logistyczne Amazona w Polsce rozpoczęło działalność w Dobromierzu w powiecie świdnickim. Czterokondygnacyjny obiekt ma ponad 200 tys. mkw. powierzchni. Jeszcze w 2026 r. firma chce stworzyć w nim ponad 1000 stałych miejsc pracy. Rekrutacja już trwa. Poszukiwani są między innymi operatorzy kompletacji, przyjęcia i wysyłki, technicy oraz inżynierowie utrzymujący roboty i systemy IT. Oferty obejmują także stanowiska kierownicze oraz pracę w działach HR, BHP i administracji.

Praca w magazynie Amazon. Od października pensja od 6472 zł brutto

Od 1 października 2026 r. Amazon podniesie wynagrodzenia pracowników rozliczanych godzinowo we wszystkich swoich centrach logistycznych w Polsce. Na podstawowych stanowiskach miesięczna pensja ma wynosić od 6472 do 7052 zł brutto. Kwoty uwzględniają specjalną premię w wysokości 15 proc. za regularną obecność zgodnie z grafikiem. Wyliczenie przygotowano dla 168 przepracowanych godzin, co w przypadku dolnej stawki daje około 38,52 zł brutto za godzinę. Ostateczne wynagrodzenie będzie zależało od stażu, stanowiska i liczby godzin.

Wyższe stawki przewidziano dla liderów zespołów. Ich miesięczne wynagrodzenie ma wynosić od 7728 do 8404 zł brutto. Amazon rekrutuje również specjalistów i menedżerów, którym oferuje od 8642 do 16 950 zł brutto, zależnie od funkcji.

Darmowy dojazd i obiady za złotówkę

Osoby zatrudnione bezpośrednio przez Amazon otrzymują od pierwszego dnia umowę o pracę. Firma zapewnia bezpłatny transport na wybranych trasach oraz posiłki w zakładowej stołówce za 1 zł.

Pakiet obejmuje również prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i wsparcie psychologiczne. Pracownicy Amazona mogą otrzymać do 8200 zł rocznie na edukację w ramach programu rozwoju zawodowego.

Ponad 5 tys. robotów będzie wspierać pracowników Amazona

Ciekawostką jest fakt, że centrum Amazona w Dobromierzu jest najnowocześniejszym robotycznym obiektem firmy w Polsce. Działa w nim ponad 5 tys. robotów, które przewożą regały i sortują produkty. Automatyzacja ma odciążyć załogę w najbardziej powtarzalnych zadaniach.

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