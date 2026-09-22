Lokaty bankowe na rok. Jeden z liderów rankingu podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił najnowszy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Liderem pozostaje Lokata standardowa od Inbanku ze stawką na poziomie 4,15 proc. w skali roku. Co istotne, aby skorzystać z oferty nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych ukrytych pod tzw. gwiazdką. Maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł. Środki wpłacone na lokatę są chronione przez estoński system gwarantowania depozytów.

Ranking lokat bankowych na rok. Jest podwyżka

Tuż za propozycją Inbanku plasuje się Lokata terminowa, którą oferuje CA Auto Bank. Znalazła się ona na drugim miejscu po awansie z trzeciego. Ów awans to zasługa podniesienia stawki – z 4 proc. do 4,10 proc. rocznie. Z oferty mogą skorzystać osoby, które wcześniej otworzą konto na platformie oszczędnościowej Raisin. Maksymalnie można wpłacać 410 000 zł. Wpłacony kapitał jest objęty ochroną włoskiego odpowiednika BFG.

Na trzecim miejscu uplasowały się aż trzy propozycje oprocentowane na 4 proc. w skali roku. Pierwszą z nich jest Lokata Facto oferowana przez BFF Banking Group. Z propozycji tej mogą skorzystać posiadacze rachunku depozytowego, a górny limit wpłat to aż 12 000 000 zł.Kolejna oferta z “czwórką” to Lokata Standard od Toyota Bank. W tym wypadku nie trzeba spełniać żadnych warunków dodatkowych. Maksymalna kwota wpłaty wynosi 100 000 zł. Ostatnia propozycja to Lokata dla Ciebie w wariancie dla nowych klientów z oferty Raiffeisen Digital Bank. Z oferty mogą skorzystać osoby, które wcześniej otworzyły konto osobiste. 100 000 zł to limit wpłat dla tej lokaty. W tym wypadku również maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są objęte ochroną włoskiego odpowiednika BFG, natomiast do Raiffeisen Digital Banku – austriackiego.

Czwarte miejsce zajmują ex aequo Lokata na nowe środki BOŚ Banku, a także Lokata Online Nowe Środki od Santander Consumer Bank. Proponowane oprocentowanie to 3,60 proc. w skali roku. Na piątym miejscu – ze stawką 3,50 proc. rocznie – znalazła się Nest Lokata Nowe Środki od Nest Banku.

Warto podkreślić, że z rankingiem lokat bankowych na rok pożegnał się jego wicelider sprzed miesiąca, czyli Lokata Dynamiczny Zysk od BNP Paribas Banku Polska. Ma to związek z faktem, że depozyt ma nieco inny termin zapadalności – 4 miesiące.

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