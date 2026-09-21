Fotowoltaika na nowych zasadach. Po zmianie przepisów już nie będzie tak łatwo

Panele zasilające mieszkanie w budynku wielorodzinnym będzie można instalować na balkonie, loggii lub tarasie, ale montaż ma ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ognia między kondygnacjami i strefami pożarowymi. Takie rozwiązania znalazły się w projekcie nowych warunków technicznych dla budynków. Najwięcej wymagań dotyczy urządzeń mocowanych na zewnętrznej ścianie bloku. Projekt określa odległość od otworów, maksymalną wysokość montażu i sposób prowadzenia przewodów.

Fotowoltaika co najmniej metr od okna lub drzwi

Panel na ścianie zewnętrznej ma znajdować się co najmniej metr od okien, drzwi i innych otworów, przez które mógłby przedostać się ogień. Warunek dotyczy otworów bez zamknięć przeciwpożarowych o odpowiedniej klasie odporności.

Pomiędzy ścianą a urządzeniem PV nie będzie można układać kabli i przewodów niezwiązanych z fotowoltaiką. Ma to ograniczyć zagrożenie pożarowe.

Limit 25 metrów. Wyjątek dla zabezpieczonych budynków

Urządzenia fotowoltaiczne mają być instalowane nie wyżej niż 25 m nad poziomem terenu. Montaż powyżej tej granicy będzie możliwy, jeśli budynek zostanie wyposażony w stałe, automatyczne urządzenia gaśnicze wodne obejmujące również instalację PV.

Dla mieszkańców wyższych pięter może to oznaczać, że balkonowa fotowoltaika nie zawsze będzie możliwa bez dodatkowych zabezpieczeń budynku.

Nowy znak ostrzegawczy na budynku z fotowoltaiką

Obiekt z instalacją PV ma zostać oznaczony. Znak informujący o panelach powinien pojawić się przy złączu instalacji elektrycznej. Jeśli licznik znajduje się w innym miejscu, oznaczenie będzie mogło trafić także tam lub do rozdzielnicy zasilającej falownik.

Informacja jest ważna dla strażaków i osób pracujących przy instalacji elektrycznej podczas pożaru lub awarii.

Panele na gruncie i wiacie także z wymaganiami

Projekt obejmuje również instalacje fotowoltaiczne związane z budynkiem, ale umieszczone poza nim, np. na gruncie albo wiacie. Muszą one chronić przed porażeniem prądem. Dostęp do niebezpiecznych elementów ma być ograniczony, a przewody zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki przekazano Komisji Europejskiej w ramach notyfikacji. Data 20 września 2026 r. wynikała z ustawowego terminu na wydanie rozporządzenia. Aby wymagania zaczęły obowiązywać, akt musi zostać podpisany, ogłoszony w Dzienniku Ustaw i osiągnąć wskazany termin wejścia w życie.

Czytaj też:

Fotowoltaika po gwarancji. Co się dzieje z panelami po 25 latach? Czytaj też:

Więcej pożarów niż nowych instalacji. Dlaczego fotowoltaika płonie?