Emerytura jeszcze przed 60-tką? Jest projekt ministerstwa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy przewidujący możliwość przejścia na emeryturę po określonym stażu pracy, niezależnie od wieku. – Projektowane rozwiązanie pozwala pracownikom z wieloletnim stażem na podjęcie samodzielnie decyzji, uwzględniającej ich sytuację osobistą, zdrowotną, rodzinną, dochodową, majątkową i społeczną, czy kontynuować zatrudnienie, czy zdecydować się na przejście na emeryturę stażową – czytamy w dokumencie.

Jest projekt ws. emerytur stażowych. Dla kogo koniec pracy przed 60-tką?

Projekt zakłada możliwość przejścia na emeryturę stażową po osiągnięciu odpowiednio długiego okresu składkowego – co najmniej 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.W praktyce oznaczałoby to, że kobieta, która rozpoczęła aktywność zawodową np. w wieku 18 lat, mogłaby przechodzić na emeryturę już w wieku 56 lat. Mężczyzna będący w podobnej sytuacji kończyłby aktywność zawodową w wieku 61 lat. Przypomnijmy, że wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

Jak podaje serwis pulshr.pl projekt skierowany jest zarówno do osób podlegających powszechnemu systemowi emerytalnemu, jak i rolnikom ubezpieczonym w KRUS. Emerytura stażowa byłaby dobrowolna, co oznacza, że pracownik sam decydowałby, czy chce zakończyć aktywność zawodową po wykazaniu odpowiedniego stażu pracy.

Wysokość emerytury stażowej będzie ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnione zostaną:

zwaloryzowane składki zgromadzone na koncie ubezpieczonego,

kapitał początkowy,

środki zapisane na subkoncie.

W ostatnim czasie głośno było o pomyśle Lewicy ws. emerytur stażowych, który zakłada wprowadzenie identycznego stażu pracy dla kobiet i mężczyzn (z nieoficjalnych informacji wynika, że miałoby to być 35 lat pracy). Ugrupowanie zapowiedziało projekt ustawy w tej sprawie.

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