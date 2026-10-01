Ponad 5 tys. nauczycieli chce uczyć się AI

Kurs powstał w ramach projektu ZBADAI, finansowanego przez ministra edukacji. Został opracowany przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik we współpracy z ponad 30 nauczycielami z całej Polski – w różnym wieku (24–64 lata), z różnym stażem pracy (1–25 lat), uczących różnych przedmiotów. Podczas pięciodniowego Hackathonu „AI w edukacji” przeszli oni kurs pilotażowo i przekazali swoje uwagi, sugestie i pomysły. Pomogli także w przygotowaniu scenariuszy lekcji z wykorzystaniem narzędzi AI. Są one dołączone do kursu i będą dostępne do pobrania dla każdego nauczyciela w Polsce.

– To kurs krytycznego sprawdzania informacji i świadomego doboru narzędzi AI do pracy nauczyciela. Ale przede wszystkim to kurs o tym, jak zadawać pytania – mówi Kamil Wachol z Centrum Nauki Kopernik.

W kursie weźmie udział 5 tys. osób. Cześć przejdzie kurs w grupach, ze wsparciem moderatora, spotkaniami online i wspólną tablicą do wymiany pomysłów. Druga grupa przejdzie go samodzielnie z dostępem do wspólnej tablicy online, na której uczestnicy dzielą się doświadczeniami z innymi nauczycielami. Reszta uczestników otrzyma pełny dostęp do kursu na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, ale przed jego oficjalnym otwarciem dla szerokiej pobliczności.

Niezależnie od wybranej formy każdy uczestnik korzysta z tych samych materiałów: 6 modułów, 33 interaktywnych lekcji, 27 praktycznych zadań oraz scenariuszy lekcji przygotowanych razem z nauczycielami.

Projekt ma pomóc nauczycielom poczuć się pewnie w świecie sztucznej inteligencji i przenieść tę ciekawość na uczniów.

Równolegle w projekcie ZBADAI uczniowie ze 100 szkół podstawowych i 100 ponadpodstawowych przeprowadzą szkolne projekty badawcze z wykorzystaniem narzędzi AI. Projekt potrwa do końca czerwca 2028 r.