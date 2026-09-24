Claude Opus 5.5 już jest. Anthropic odpowiada OpenAI tańszym i szybszym modelem

22 września Anthropic pokazał światu nowy model AI – Claude Opus 5.5. Tego samego dnia OpenAI udostępniło modele GPT-6 Sol i GPT-6 Luna. Według Anthropic nowy Opus w większości zadań dorównuje Claude Fable 5.1, najmocniejszemu modelowi firmy z początku września, a kosztuje mniej.

Taniej i szybciej

Cennik API spadł o 20 proc. względem Opusa 5. Milion tokenów wejściowych kosztuje teraz 4 dol., a milion wyjściowych 20 dol. Odczyt z pamięci podręcznej kosztuje 0,20 dol., czyli o 60 proc. mniej niż wcześniej. Anthropic szacuje, że typowe zadania będą nawet o 40 proc. tańsze. Model odpowiada też o ok. 30 proc. szybciej niż poprzednik.

Mocny w programowaniu

W teście Terminal-Bench, 4.0 który prowadzą Uniwersytet Stanforda i Laude Institute, aby weryfikować jak AI programuje i samodzielnie wykonuje zadania techniczne, Opus 5.5 uzyskał 66,4 proc.

Flagowy model OpenAI, GPT-6 Astra, osiągnął 57,9 proc., a Fable 5.1 55,8 proc.

W FrontierCode v1.1, czyli teście, który sprawdza, czy kod napisany przez AI nadaje się do wdrożenia, a nie tylko czy działa, Opus 5.5 zdobył 54,4 proc., GPT-6 Astra 53,3 proc., zaś Fable 5.1 50,3 proc.

Nowy model radzi sobie lepiej od poprzedników także z obsługą komputera i pracą biurową. Jeden z testerów przeniósł z jego pomocą 680 tys. linii kodu w niecałą dobę. Zespołowi inżynierów zajęłoby to tygodnie.

Podniesiony poziom bezpieczeństwa

Według Anthropic Opus 5.5 o 85 proc. rzadziej niż Opus 5 próbuje obchodzić nałożone ograniczenia. Jest też bardziej odporny na ataki typu prompt injection i w tej kategorii wypada tak samo jak Fable 5.1. Firma wprowadziła również oznaczanie treści (watermarking) ze względu na wymogi unijnego AI Act.

Szeroko dostępny u hiperskalerów

Model działa w aplikacjach Claude w planach Pro, Max, Team i Enterprise. Jest też dostępny przez API oraz w chmurach AWS, Google Cloud i Microsoft Azure. Subskrybenci dostali wyższe limity użycia. W najbliższych tygodniach mają zadebiutować Claude Sonnet 5.5 i Claude Haiku 5.5.

Źródła: Antyweb, Anthropic, MacRumors, TechRepublic, TechCrunch