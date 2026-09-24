Meta pokazała nowe okulary AI. Ray-Ban Meta oficjalnie trafią do Polski

Na konferencji Meta Connect Mark Zuckerberg pokazał kilka nowych urządzeń. Polskich użytkowników najbardziej ucieszy jednak inna informacja. Okulary Ray-Ban Meta, Oakley Meta i Ray-Ban Meta Optics jeszcze przed końcem roku wejdą do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Na liście nowych rynków są też m.in. Turcja, Portugalia, Izrael, RPA, Indonezja i Nowa Zelandia. Polskich cen na razie nie podano.

Okulary bez aparatu

Główną nowością zaprezentowanych urządzeń na Meta Connect 2026 są Ray-Ban Meta Audio. To pierwsze okulary AI Mety bez aparatu, skupione na dźwięku i asystencie AI. Ważą 43 gramy i działają do 12 godzin, a etui ładujące daje kolejne 48 godzin. Będą dostępne w oprawkach Clubmaster i Burbank, także z soczewkami korekcyjnymi. Kosztują od 349 dol., a wysyłka ruszy 13 października.

Trzecia generacja Ray-Ban Meta

Do sprzedaży trafiła też trzecia generacja Ray-Ban Meta. Okulary są smuklejsze, działają do 9 godzin i mają aparat 12 MP, który nagrywa wideo w 3K. Według Mety sześć mikrofonów usuwa ponad 90 proc. szumów tła. Poza Wayfarerami dostępne są oprawki Aviator (także w limitowanej edycji na 90-lecie Ray-Bana) oraz nowe Zena w stylu „kocie oko”. Ceny zaczynają się od 449 dol.

Wirtualna rzeczywistość w formie okularów

Meta zapowiedziała również Meta VR Glasses. To ważące ok. 100 g okulary VR z wyświetlaczem 5K i układem Snapdragon Reality Elite. Na baterii mają działać do 3 godzin. Premiera zaplanowana jest na wiosnę 2027 r., a cena to 1299 dol.

Meta pokazała też Muse Charm. To urządzenie podobne do breloka, z małym ekranem, głośnikami, mikrofonami i czytnikiem linii papilarnych. Służy do kontaktu z agentem AI Muse. Więcej szczegółów Meta poda jeszcze w tym roku. Do końca 2026 r. firma chce oferować ponad 100 wariantów okularów AI marek Ray-Ban, Oakley i Meta.

Źródła: Antyweb, Meta, EssilorLuxottica, Engadget, Tom's Guide