„Unites States”. Wpadka w porozumieniu Trumpa o superinteligencji

Porozumienie podpisano we wtorek 29 września. Obok Trumpa złożyli pod nim podpisy Sundar Pichai (Google), Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta), Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (xAI) i Jensen Huang (Nvidia). Prezydent USA opublikował zdjęcie dokumentu w serwisie Truth Social. Pod jego podpisem zamiast „United States” widnieje „Unites States”, bez litery „d”.

Błąd wychwycił dziennikarz serwisu Gizmodo Matt Novak. Internauci szybko zaczęli kpić, że w dokumencie o „superinteligencji” nikt nie zauważył pomyłki w nazwie własnego kraju.





Firmy same będą się pilnować

Jednostronicowy dokument nosi nazwę „Wspólne zobowiązanie w sprawie odpowiedzialności za najbardziej zaawansowaną AI”. Zakłada, że firmy same zadbają o bezpieczeństwo swoich systemów. Mają monitorować zachowanie modeli, powołać wewnętrzne zespoły kontrolne, zatrudnić niezależnych audytorów i powierzyć nadzór komisjom zarządu. Sygnatariusze będą też regularnie się spotykać, żeby wypracować wspólne standardy dla branży.

Porozumienie jest dobrowolne. Nie przewiduje kar ani terminów, nie nakłada też obowiązku informowania opinii publicznej. Trump nazwał je „moralnie wiążącym”. Wśród sygnatariuszy zabrakło jednak prezesów Microsoftu i Amazona.

Koniec ze „sztuczną inteligencją”, teraz tylko superinteligencja

Tego samego dnia Trump podpisał również rozporządzenie „Inaugurating the Era of Super Intelligence” („Początek ery superinteligencji”). Nakazuje ono urzędom federalnym zastąpić określenia „sztuczna inteligencja” i „AI” terminami „superinteligencja” i „SI” w oficjalnej korespondencji, komunikatach i raportach. W ciągu 60 dni administracja ma przygotować projekt nowej definicji prawnej.





Porozumienie to odpowiedź Białego Domu na rosnące obawy wokół AI. Trump nie chce federalnych przepisów dla branży i stawia na to, że firmy same się uregulują.

Trump chce nazywać AI superinteligencją, aby podkreślać wyjątkowość tej technologii i rolę USA w tworzeniu rozwiązań superinteligentnych.

W świecie AI termin "superinteligencja" odnosi się jednak do konkretnego rodzaju sztucznej inteligencji, która przewyższa zdolności poznawcze człowieka niemal we wszystkich aspektach myślenia. Zdaniem wielu ekspertów do jej osiągnięcia jest jeszcze daleko.

Źródła: TechCrunch, CIO, AI Tech Daily