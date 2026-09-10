Europejska suwerenność technologiczna – pierwsza edycja Phoenix-EVENT w Warszawie

Wydarzenie rozpocznie cykl corocznych konferencji poświęconych wyzwaniom związanym z technologią i suwerennością Europy. Tegoroczna edycja koncentrować się będzie na budowaniu europejskiej niezależności technologicznej, a jednym z jej głównych tematów będzie prezentacja wyników projektu IPCEI-CIS/8ra, którego istotną częścią jest system operacyjny Phoenix-RTOS, rozwijany przez polską spółkę deep-tech Phoenix Systems S.A.

Program konferencji obejmuje eksperckie dyskusje dotyczące m.in. wpływu strategii rządowych na europejski sektor technologiczny, przyszłości technologii IoT i Edge-IoT oraz roli pojazdów bezzałogowych jako technologii o zastosowaniach zarówno cywilnych, jak i obronnych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji publicznych i eksperci związani z technologiami, bezpieczeństwem i sektorem kosmicznym. W rozmowach wezmą udział m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Agencji Rozwoju Przemysłu, Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Polskiej Agencji Kosmicznej oraz Centralnego Ośrodka Informatyki.

Phoenix-EVENT ma być miejscem dyskusji o wyzwaniach stojących przed europejską technologią, ale również prezentacji gotowych rozwiązań z obszaru deep-tech. Organizatorzy chcą połączyć przy tym perspektywę decydentów, ekspertów i przedstawicieli branży.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Polska Zbrojna”, „MILMAG”, „Wprost”, „Puls Biznesu” oraz „Bankier.pl”.