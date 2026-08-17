Koniec kolejek do PSZOK? Mieszkańcy mogą wybrać konkretną godzinę

Od 1 lipca mieszkańcy Świdnicy mogą korzystać z internetowego systemu rezerwacji wizyt w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Metalowców 4. Rozwiązanie ma pozwolić na wybranie dogodnego terminu i uniknięcie oczekiwania w kolejce.

Aby umówić wizytę, trzeba wejść na stronę internetową punktu, wybrać dostępny dzień i godzinę oraz podać podstawowe dane kontaktowe. Po zakończeniu rezerwacji użytkownik otrzymuje potwierdzenie terminu.

Rezerwacja wizyty w PSZOK ma skrócić kolejki

Według władz miasta system ma usprawnić obsługę mieszkańców i poprawić organizację przyjmowania odpadów. Szczególne znaczenie może mieć w okresach większego zainteresowania, na przykład podczas wiosennych porządków lub sezonu remontowego.

Wiceprezydent Świdnicy Krystian Werecki podkreślił, że mieszkańcy oczekiwali możliwości wyboru konkretnej godziny. Jego zdaniem nowe rozwiązanie ma uprościć formalności oraz ograniczyć do minimum czas potrzebny na załatwienie sprawy w punkcie.

Nie wszyscy mieszkańcy popierają nowe rozwiązanie

Informacja o internetowych zapisach została opublikowana między innymi w mediach społecznościowych. Część komentujących krytycznie oceniła nowy system, wskazując, że przy wysokich opłatach za odpady mieszkańcy nie powinni dodatkowo rezerwować wizyt.

Pojawiły się również pytania o rzeczywistą potrzebę wprowadzania zapisów. Zwolennicy rozwiązania mogą jednak wybrać konkretny termin, zamiast jechać do punktu bez pewności, jak długo potrwa oczekiwanie.

Jakie tekstylia powinny trafić do PSZOK?

Od stycznia 2025 roku obowiązuje selektywna zbiórka tekstyliów, odzieży i obuwia. Do PSZOK można oddawać między innymi zużytą odzież, buty, pościel, zasłony, ręczniki, obrusy, koce, firany, bieliznę, czapki, szaliki i rękawiczki.

Do tej grupy zaliczają się również torebki, paski, portfele, plecaki, galanteria skórzana, pluszowe zabawki i dywany. Punkty przyjmują jednak także inne rodzaje odpadów objęte zasadami selektywnej zbiórki.

Niektóre zabrudzone tkaniny można wyrzucić inaczej

Nie wszystkie tekstylia trzeba zawozić do PSZOK. Pojedyncze, mocno zabrudzone ścierki, gąbki lub tkaniny nasiąknięte tłuszczem i substancjami organicznymi mogą trafić do pojemnika na odpady zmieszane.

Inaczej należy postępować z materiałami skażonymi chemikaliami lub substancjami niebezpiecznymi. Takie odpady powinny zostać przekazane do specjalnego punktu zbiórki wskazanego przez gminę, w tym do odpowiedniego PSZOK.

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