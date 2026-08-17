Największy błąd inwestora na wakacjach. Wielu robi to codziennie

Latem próbujemy zwolnić: wyłączamy służbowe powiadomienia, zostawiamy laptop w hotelowym pokoju i staramy się choć na kilka dni odciąć od codziennych obowiązków. Coraz trudniej jednak zrobić to samo z finansami. Wystarczy jeden nagłówek o sytuacji na giełdzie, powiadomienie z aplikacji czy komentarz w mediach społecznościowych, by odruchowo sprawdzić notowania i zastanowić się, czy nie należałoby czegoś zmienić w swoim portfelu. Właśnie podczas urlopu najlepiej widać, czy nasz sposób inwestowania rzeczywiście wspiera budowanie majątku.

Badania opublikowane w 2025 roku w Journal of Applied Psychology, obejmujące wyniki 32 analiz z różnych krajów, pokazują, że prawdziwe korzyści z urlopu pojawiają się przede wszystkim wtedy, gdy potrafimy psychicznie odciąć się od codziennych obowiązków. To właśnie mentalne oderwanie od konieczności podejmowania kolejnych decyzji ma największy wpływ na regenerację, obniżenie poziomu stresu i poprawę dobrostanu.

Nadmiar informacji nie oznacza lepszych decyzji