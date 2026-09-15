Biedronka rozdaje kawę. 1+1 i ekspres za pół ceny

Biedronka nie zawodzi kawoszy. Początek września sieć rozpoczęła od promocji na kawę i kolejny tydzień także przynosi obniżki na kofeinowy motywator.

Promocja na kawę ruszyła w poniedziałek 14 września i potrwa do soboty 19 września. Wśród propozycji znalazły się zarówno kawy ziarniste i mielone, jak i kapsułki oraz ekspres do kawy.

Dallmayr w akcji 1+1

Jedną z ciekawszych ofert jest promocja 1+1 gratis na Dallmayr. Dotyczy kawy ziarnistej Classic oraz mielonej Classic Intense w opakowaniach po 500 g. Przy zakupie dwóch sztuk każda kosztuje 23 zł, podczas gdy cena regularna wynosi 45,99 zł. Można połączyć dwa różne warianty. Oferta ma jednak limit – na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie 4 sztuki dziennie.

Kawy ziarniste z dużą obniżką

W promocji znalazły się również większe opakowania kaw ziarnistych. W przypadku Tchibo Exclusive w wariantach Medium Roast i Original cena spada do 49,99 zł. Regularnie za paczkę trzeba zapłacić 87,99 zł, więc różnica wynosi 38 zł.

Tańsza jest również Lavazza Crema e Gusto Tradizione Italiana. Jedno opakowanie kosztuje teraz 69,99 zł zamiast 99,99 zł. Oznacza to 30 zł oszczędności na jednej paczce.

Kolejną propozycją jest MK Cafe. Warianty Premium oraz Crema kosztują 54,99 zł, podczas gdy ich regularna cena wynosi 83,99 zł. W tym przypadku można więc zaoszczędzić 29 zł na opakowaniu.

Wszystkie trzy wymienione promocje na kawę ziarnistą mają wspólny limit. Z karty Moja Biedronka można kupić maksymalnie 4 sztuki każdego dnia.

Prima Finezja i promocja na kapsułki

Biedronka obniżyła także cenę kawy mielonej Prima Finezja w opakowaniu 250 g. Standardowo kosztuje ona 17,99 zł, ale przy zakupie dwóch sztuk cena każdej z nich wynosi 11,99 zł. W tym przypadku również obowiązuje dzienny limit 4 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Ciekawie wygląda także oferta na kapsułki Delta. Przy zakupie 4 produktów kolejne 3 najtańsze są gratis. Można dowolnie łączyć dostępne warianty, a promocja nie ma limitu liczby produktów. Przy kasie trzy najtańsze kapsułki zostaną więc rozliczone za 0 zł.

Ekspres Delta Q za pół ceny

Na osoby korzystające z kapsułek czeka jeszcze jedna oferta. Ekspres do kawy Delta Q został przeceniony o 50 proc. Tutaj trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu – jedna karta Moja Biedronka pozwala kupić maksymalnie 2 sztuki dziennie w promocyjnej cenie.

Wszystkie opisane promocje obowiązują od poniedziałku 14 września do soboty 19 września. Przy części ofert konieczne jest użycie karty Moja Biedronka, a dodatkowo trzeba pilnować limitów i warunków zakupu. Przed wrzuceniem kawy do koszyka warto więc sprawdzić, czy rabat wymaga kupienia dwóch opakowań albo określonej liczby produktów.

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