Aldi rozdaje kawę. Promocja 1+1 i rabaty do 45 proc.

W nowej gazetce Aldi znalazło się kilka ofert, które mogą zainteresować osoby regularnie kupujące kawę. Najmocniej wyróżnia się akcja „Gratis Paki”, w ramach której można dostać drugie opakowanie tego samego produktu bez dodatkowej opłaty.

Tylko w środę 9 września promocją objęta będzie kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniu 500 g. Cena regularna wynosi 45,99 zł za sztukę, a przy akcji 1+1 klient płaci za jedno opakowanie i drugie otrzymuje gratis. Obowiązuje jednak limit – maksymalnie sześć sztuk na osobę.

To nie koniec ofert typu 1+1. Od czwartku 10 września do soboty 12 września podobna promocja obejmie kawę mieloną Educho Family Classic Coffee w opakowaniu 500 g. Cena regularna to 37,99 zł za sztukę, a limit wynosi cztery opakowania na klienta.

Kawa Barissimo taniej o 42 proc.

Od czwartku do soboty, czyli od 10 do 12 września, Aldi uruchomi również „Weekendowe okazje”. Tutaj obniżki dotyczą m.in. kaw marki Barissimo.

Mielona Barissimo Mild w opakowaniu 500 g będzie kosztować 19,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Cena regularna wynosi 34,99 zł, co oznacza obniżkę o 42 proc. Trzeba jednak pamiętać, że promocyjna cena obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk, a na jednego klienta przypadają maksymalnie cztery opakowania.

W ofercie znalazła się także kawa ziarnista Barissimo Crème Dolce. Za kilogramowe opakowanie zapłacimy 39,99 zł zamiast 64,99 zł, ale również pod warunkiem zakupu dwóch sztuk. Rabat wynosi 38 proc., a limit został ustalony na sześć opakowań na klienta.

Dallmayr Gold również z dużą obniżką

Na weekendową promocję załapała się także kawa rozpuszczalna Dallmayr Gold. Słoik o pojemności 200 g kosztuje 19,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Cena regularna wynosi 36,99 zł, więc obniżka sięga 45 proc.

W tym przypadku obowiązuje limit czterech opakowań na klienta. Podobnie jak przy pozostałych ofertach „Weekendowych okazji”, promocja jest ograniczona czasowo i potrwa od czwartku 10 września do soboty 12 września.

Warto więc przed wizytą w sklepie sprawdzić nie tylko samą cenę, ale również zasady promocji. W części ofert Aldi wymaga zakupu dwóch opakowań, żeby naliczyć obniżoną cenę, a dodatkowo wprowadza limity. Kto planuje uzupełnić zapas kawy, może więc zrobić to taniej, ale trzeba pilnować dat i warunków.

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