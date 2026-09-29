Aldi rozdaje kawę. Promocja 1+1 i rabaty do 60 proc.

Miłośnicy kawy mają w tym tygodniu sporo powodów, by zajrzeć do Aldi. Od poniedziałku 28 września do soboty 3 października sieć przygotowała promocje na kawy ziarniste, mielone i rozpuszczalne. Wśród ofert znalazły się między innymi Dallmayr, Jacobs, Nescafé, Barissimo, Eduscho i Tchibo. Niektóre produkty można kupić znacznie taniej, a przy wybranych obowiązuje zasada 1+1 gratis.

Dallmayr taniej o 32 zł. Jest jednak limit

Jedną z większych obniżek przygotowanych przez Aldi objęto kawy ziarniste Dallmayr Barista Home Crema Dolce oraz Barista Home Crema Forte. Kilogramowe opakowanie każdej z nich kosztuje teraz 47,99 zł. Cena regularna wynosi 79,99 zł, co oznacza oszczędność 32 zł na jednej paczce.

W przypadku tych produktów obowiązuje jednak ograniczenie. Jeden klient może kupić maksymalnie dwie sztuki objęte promocją.

Tańsza jest również kawa mielona Dallmayr Prodomo. Opakowanie o wadze 500 g kosztuje 34,99 zł zamiast 45,99 zł. W tym przypadku obniżka wynosi 23 proc.

Jacobs, Nescafé i Barissimo też w promocji

W ofercie Aldi znalazła się również promocja na kawy Jacobs. Przy zakupie dwóch produktów tańszy z nich zostanie objęty rabatem w wysokości 60 proc. Produkty można dowolnie łączyć. Oferta obejmuje między innymi takie warianty jak Cronat Gold, Krönung, Crema oraz Espresso.

Na uwagę zasługuje także promocja na Nescafé Crema. Słoik kawy rozpuszczalnej o pojemności 200 g przy zakupie dwóch sztuk kosztuje 24,99 zł za opakowanie. Regularna cena wynosi 39,99 zł za sztukę.

Aldi obniżyło również ceny wybranych kaw ziarnistych Barissimo w dużych, 1,2-kilogramowych opakowaniach. Wariant Crema & Aroma kosztuje 59,99 zł, co oznacza obniżkę o 16 proc. Z kolei Barissimo Cafe Gusto można kupić za 54,99 zł.

W środę Eduscho, w sobotę Tchibo. Obie oferty tylko przez jeden dzień

Nie wszystkie promocje na kawę będą obowiązywały przez cały tydzień. Aldi przygotowało także dwie jednodniowe akcje, które mogą zainteresować osoby robiące zakupy konkretnie w środę lub sobotę.

W środę, 30 września, obowiązuje promocja na kawę mieloną Eduscho Family. Za dwa opakowania po 500 g zapłacimy 37,99 zł w ramach oferty 1+1 gratis. Na tę promocję nałożono limit – klient może kupić maksymalnie cztery sztuki.

W sobotę, 3 października, z kolei będzie można skorzystać z promocji na kawę mieloną Tchibo Exclusive. Opakowanie 500 g objęto akcją 1+1 gratis, a cena za dwie sztuki wynosi 49,99 zł.

Promocje na kawę obowiązują do 3 października

Większość opisanych ofert w Aldi jest dostępna od poniedziałku 28 września do soboty 3 października. Wyjątkiem są jednodniowe akcje na Eduscho i Tchibo, dlatego w ich przypadku znaczenie ma konkretny dzień zakupów.

Warto przed zakupem sprawdzić również warunki poszczególnych promocji. W części ofert obowiązuje limit liczby produktów, a przy innych konieczne jest kupienie dwóch opakowań, aby otrzymać obniżoną cenę.

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