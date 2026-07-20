Niemcy zamykają kolejne mosty. Nawet 8 tys. obiektów wymaga remontu

Nie tylko legendarne niemieckie autostrady mają dziś problemy. Coraz więcej mostów w Niemczech jest w złym stanie technicznym. Jak informuje Niemiecka Agencja Prasowa (dpa), federalny minister transportu Patrick Schnieder przyznał, że w najbliższych latach kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi niespodziewanymi zamknięciami przepraw.

– Most, który musimy teraz rozebrać, a konkretnie ta część obiektu, w ciągu kilku tygodni uległ dramatycznemu pogorszeniu. To może nam się zdarzać ponownie. Dlatego są one dokładnie kontrolowane i podejmowane są odpowiednie działania – powiedział minister, cytowany przez dpa.

Słowa szefa resortu są reakcją na sytuację w Bonn, gdzie część jednej z kluczowych przepraw autostradowych zostanie rozebrana po wykryciu poważnych uszkodzeń konstrukcji.

Nagłe zamknięcia paraliżują ruch

Chodzi o Bonner Nordbrücke, czyli Most Północny w Bonn, będący częścią autostrady A565 i jednym z najważniejszych połączeń drogowych w regionie. Na początku czerwca przeprawę bezterminowo zamknięto po wykryciu nowych pęknięć betonu oraz korozji stalowego zbrojenia. Zdecydowano, że fragment mostu prowadzący od lewego brzegu Renu zostanie rozebrany i zastąpiony nową konstrukcją.

To nie pierwszy taki przypadek. W ubiegłym roku z dnia na dzień zamknięto również Ringbahnbrücke w zachodnim Berlinie. Most stanowił element jednego z najbardziej obciążonych węzłów drogowych w Niemczech, a jego wyłączenie z ruchu doprowadziło do wielotygodniowych utrudnień komunikacyjnych. Obiekt został już rozebrany, a zakończenie budowy nowej przeprawy planowane jest na 2027 rok.

Do remontu nawet 8 tys. mostów

Jak podaje dpa, skala problemu jest znacznie większa. Według ministra transportu w dłuższej perspektywie remontu lub całkowitej przebudowy wymaga około 8 tys. mostów w całych Niemczech.

Do 2032 roku modernizację powinno przejść około 4 tys. obiektów należących do podstawowej sieci autostrad. Minister przekonuje jednak, że prace postępują zgodnie z planem.

– W przypadku tych 4 tys. mostów mamy do wyremontowania powierzchnię odpowiadającą około 450 boiskom piłkarskim. Do końca czerwca 2026 roku udało nam się wykonać prace odpowiadające powierzchni prawie 190 boisk. Jesteśmy więc na całkiem dobrej drodze – ocenił Patrick Schnieder.

Jednocześnie przyznał, że do listy remontów trafiają kolejne obiekty, których pogarszającego się stanu wcześniej nie przewidywano. Tak było właśnie w przypadku mostu w Bonn, którego eksploatację planowano jeszcze przez kilka kolejnych lat.

Bundesrat apeluje o większe finansowanie

Narastające problemy z infrastrukturą skłoniły do reakcji także Bundesrat. Podczas posiedzenia 10 lipca przedstawiciele krajów związkowych przyjęli rezolucję, w której zaapelowali o zwiększenie środków na utrzymanie i odbudowę mostów.

– Bundesrat zaapelował, aby specjalny fundusz na rzecz infrastruktury i neutralności klimatycznej był w większym stopniu wykorzystywany do finansowania dodatkowych działań związanych z utrzymaniem i zastępowaniem infrastruktury – informuje „Deutsche Welle”.

Z projektu budżetu federalnego wynika, że w 2027 roku na utrzymanie mostów i infrastruktury drogowej przewidziano około 2,8 mld euro.

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