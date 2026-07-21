Było 500 zł, będzie 2500 zł. Rząd mocno podnosi opłaty dla kierowców

Kierowcy skierowani na obowiązkowe szkolenia po prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających muszą przygotować się na znacznie większy wydatek. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o podwyższeniu opłaty za kurs reedukacyjny z 500 zł do 2500 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiana oznacza pięciokrotny wzrost kosztów udziału w obowiązkowym szkoleniu. Według resortu wyższa opłata ma nie tylko pokrywać rzeczywiste koszty organizacji kursów, ale również pełnić funkcję odstraszającą wobec osób łamiących przepisy drogowe.

Kurs reedukacyjny dla kierowców

Dane policji pokazują, że problem prowadzenia pojazdów po alkoholu nadal pozostaje poważny. W pierwszych czterech miesiącach 2026 r. funkcjonariusze przeprowadzili ponad siedem milionów kontroli trzeźwości. W tym czasie zatrzymano blisko 25 tys. kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu, z czego około 11,8 tys. było w stanie nietrzeźwości, czyli miało ponad 0,5 promila alkoholu.

Statystyki z całego 2025 r. również pokazują skalę zjawiska. Policja ujawniła wówczas ponad 95 tys. nietrzeźwych kierujących, czyli o około 3 tys. więcej niż rok wcześniej.

Nie tylko alkohol

Resort zwraca uwagę także na rosnącą liczbę kierowców prowadzących pojazdy po zażyciu narkotyków. W ostatnich latach liczba takich przypadków wzrosła o blisko 90 proc. i przekroczyła 5 tys. osób. Jednocześnie podkreślono, że oficjalne dane mogą nie odzwierciedlać pełnej skali problemu, ponieważ podczas rutynowych kontroli znacznie rzadziej wykonywane są testy na obecność narkotyków niż badania alkomatem.

W ocenie Ministerstwa Zdrowia konieczne jest więc zaostrzenie działań wobec kierowców, którzy stwarzają zagrożenie na drogach. Jednym z elementów tych zmian ma być znaczne podwyższenie kosztów obowiązkowych szkoleń.

Program szkoleń zostanie rozszerzony

Zmieni się nie tylko cena kursu, ale również jego zakres. Do programu zostaną wprowadzone nowe zagadnienia dotyczące wpływu alkoholu i substancji odurzających na organizm człowieka. Uczestnicy poznają także długofalowe skutki zdrowotne związane z używaniem takich substancji.

Nowe bloki tematyczne obejmą m.in. informacje dotyczące rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zwiększonego ryzyka występowania nowotworów.

Jak wyglądają kursy?

Kursy reedukacyjne funkcjonują w Polsce od 19 stycznia 2013 r. Obecnie szkolenie trwa 16 godzin i najczęściej realizowane jest w ciągu dwóch dni po osiem godzin zajęć. Osoba skierowana na kurs ma 30 dni od otrzymania decyzji na jego ukończenie.

Grupy szkoleniowe liczą maksymalnie 15 uczestników. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Program nie kończy się egzaminem.

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