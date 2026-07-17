Tusk pozbawił złudzeń kierowców. „Nie możemy bez końca łożyć…”

Zaledwie dwa tygodnie po wygaszeniu pakietu Ceny Paliw Niżej (CPN) pojawiły się pytania o możliwość jego reaktywacji. Ma to związek z amerykańskimi atakami na Iran, które spowodowały wzrost cen ropy.

Tusk o reaktywacji CPN

Jasne stanowisko w tej sprawie przedstawił w piątek premier Donald Tusk. – Myśmy z góry zapowiadali, że z oczywistych względów, – to są bardzo duże pieniądze – będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa – powiedział szef rządu podczas briefingu prasowego.

– Z budżetu państwa nie możemy bez końca łożyć na to pieniądze. Także i tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice – dodał.

Przypomnijmy, że pakiet CPN funkcjonował przez trzy miesiące – od końca marca do końca czerwca br. Jego koszt oszacowano na ok. 4,7 mld zł.

W ramach pakietu stawka VAT na paliwo spadła z 23 do 8 proc., a akcyzy została zmniejszona o 29 gr w przypadku litra benzyny i o 28 gr w przypadku oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Nie wszystkie stacje paliw stosowały się do zasad

Istotnym elementem CPN było również wprowadzenie limitu cen na stacjach paliw. Każdego dnia Ministerstwo Energii publikowało maksymalne stawki dla oleju napędowego, a także benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98. Przepisy zobowiązywały sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny zagrożone było karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadziła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Mimo zagrożenia wysoką karą wiele stacji paliw sprzedawało paliwo po wyższej cenie. Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Finansów wynika, że w okresie 31 marca-30 czerwca KAS przeprowadziła 11 226 kontroli. Nieprawidłowości stwierdzono na 692 stacjach paliw. Do tej pory ukarana została jednak tylko jedna.

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