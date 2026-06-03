Seniorzy mają dość głodowych świadczeń. Coraz częściej podejmują jeden krok

Powiedzieć, że emerytury w Polsce są niskie, to nic nie powiedzieć. Od marca br. najniższe świadczenie wynosi 1978,49 zł. Jak ujawnił jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), pod koniec ubiegłego roku wypłacono aż 459 317 emerytur w wysokości niższej niż minimalna emerytura. To o 6 proc. więcej niż rok wcześniej (w 2024 roku najniższe świadczenie wynosiło 1780,96 zł brutto), a na przestrzeni ostatnich 15 lat liczba świadczeń wypłacanych w wysokości niższej niż najniższa emerytura wzrosła ponad 19-krotnie. Nie brakuje osób, których emerytury są dosłownie groszowe.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, nie dziwi fakt, iż wielu emerytów decyduje się na dorabianie do świadczenia.

Gdzie najwięcej pracujących emerytów? Dominuje jeden region

Z danych przesłanych “Wprost” przez ZUS wynika, że pod koniec zeszłego roku 879,5 tys. seniorów łączyło emeryturę z aktywnością zawodową. Rok wcześniej było to 872,6 tys. osób, co oznacza, że ciągu roku liczba zatrudnionych emerytów zwiększyła się o niecałe 7 tys. Jeszcze dziesięć lat temu pracowało niespełna 600 tys. osób, natomiast w 2011 roku niecałe 542 tys.

Wśród pracujących seniorów przeważają kobiety – 511,7 tys., wobec 367,8 tys. wśród mężczyzn.

Z danych przekazanych nam przez ZUS wynika, że najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje woj. mazowieckie (144,8 tys.). Kolejne miejsca zajmują: Śląsk (121,3 tys.), Wielkopolska (82,6 tys.), a także woj. dolnośląskie i małopolskie (odpowiednio 76,8 tys. i 76,6 tys.). Po drugiej stronie są woj. opolskie i podlaskie, gdzie pracuje odpowiednio 20,2 tys. i 21,9 tys. seniorów.

Przypomnijmy, że wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).

W gronie dorabiających nie brakuje tzw. wcześniejszych emerytów. Osoby te obowiązują jednak limity zarobków, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem a nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia. Od 1 czerwca limity te wynoszą odpowiednio 6 694,10 zł i 12 431,80 zł brutto. Limity te będą obowiązywać do końca sierpnia.

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