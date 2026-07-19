Na takie benefity urlopowe mogą liczyć Polacy. Dominuje jeden

Jak pokazują wyniki badania HRK „Regeneracja czy tryb czuwania? Urlopy specjalistów i managerów w 2026 roku”, benefity wspierające wypoczynek nie są jeszcze powszechnym elementem oferty pracodawców.

Benefity urlopowe. Na co mogą liczyć pracownicy?

Aż 58 proc. specjalistów i managerów przyznaje, że ich pracodawca nie oferuje żadnych benefitów związanych z wakacyjnym wypoczynkiem. Jedynie 29 proc. respondentów wskazuje na dostępność takich świadczeń, a 13 proc. nie wie, czy ich firma w ogóle je zapewnia.

Organizacje, które decydują się na wsparcie pracowników w okresie urlopowym, stawiają przede wszystkim na rozwiązania o charakterze finansowym. Wśród osób mających dostęp do benefitów wakacyjnych najczęściej wskazywanym świadczeniem jest dofinansowanie wypoczynku (27 proc.). Na drugim miejscu uplasowały się bony turystyczne, a najniższe miejsce na podium zajmuje ubezpieczenie wakacyjne (odpowiednio 19 proc. i 15 proc.). Dalsze miejsca zajęły: dofinansowanie wypoczynku dzieci (13 proc.), możliwość skorzystania z workation (11 proc.), a także dodatkowe dni urlopu (6 proc.).

– Potrzeba wsparcia wypoczynku ze strony pracodawcy wykracza dziś daleko poza tradycyjne ramy. Pracownicy coraz częściej dostrzegają, że nawet najbardziej atrakcyjne benefity tracą na wartości, jeśli organizacja nie daje im realnego, kulturowego przyzwolenia na pełne wylogowanie się z obowiązków. Nowoczesny benefit urlopowy to przede wszystkim jasne zasady zastępstw i brak oczekiwania ciągłej dostępności pod telefonem. Osoba, która potrafi się wyłączyć, nie jest mniej odpowiedzialna – ona po prostu skutecznie dba o zasoby, które pozwolą jej wrócić do firmy z wyższą koncentracją i odpornością psychiczną – komentuje Anna Wygaś, ekspertka ds. rekrutacji i managerka, HRK Katowice.

Spada popularność workation

Twórcy badania zwracają uwagę na zmianę w podejściu do workation, czyli łączenia pracy z pobytem poza miejscem zamieszkania. Odsetek osób planujących taką formę pracy zmniejszył się z 19,3 proc. w 2025 roku do 15,6 proc. w 2026 roku. Podobny trend widać po stronie pracodawców. Odsetek firm oferujących workation jako benefit urlopowy spadł z 7,1 proc. do 4 proc.. Spadek zainteresowania tym rozwiązaniem może świadczyć o zmianie oczekiwań wobec urlopu i większej potrzebie wyraźnego oddzielenia czasu pracy od czasu przeznaczonego na odpoczynek.

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