Jaka stawka godzinowa w 2027 r.? Znamy propozycję ministerstwa

Do połowy czerwca rząd ma czas na przedstawienie partnerom społecznym propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia, a także minimalnej stawki godzinowej w 2027 roku.

Na razie swoją propozycję przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej resort podał, że będzie rekomendował, aby płaca minimalna wyniosła 4986 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa – 32,60 zł brutto.

Przypomnijmy, że obecnie najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł brutto. Jeśli zatem propozycja resortu zostanie przyjęta, wówczas płaca minimalna wzrośnie o 180 zł, a stawka godzinowa o 1,20 zł.

Płaca minimalna w 2027 r. Jest propozycja resortu pracy

Ministerstwo wskazuje, że proponowane 4986 zł ma odpowiadać połowie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2027 roku (szacuje się, że wyniesie ono ok. 9970 zł brutto).

Jak wspomniano, to na razie propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ostateczną kwotę w najbliższym czasie przedstawi Rada Ministrów, a następnie będzie ona negocjowana w Rady Dialogu Społecznego. Jeśli związkowcy nie dojdą do porozumienia z pracodawcami, wówczas decyzję w tej kwestii podejmie rząd. Ma na to czas do 15 września.

O porozumienie może być trudno, gdyż dotychczasowe propozycje partnerów społecznych są dość rozbieżne. Jak informował Money.pl, trzy centrale związkowe oczekują podwyżki do poziomu 5200 zł brutto. Z kolei Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski jest zdania, że płaca minimalna mogłaby wzrosnąć w 2027 roku do poziomów 4860,47 lub 4974,92 złotych brutto. Za punkt wyjścia do tych wyliczeń Kozłowski uznał wieloletnie założenia makroekonomiczne rządu na lata 2026-2030.

Z szacunków resortu pracy wynika, że minimalne wynagrodzenie pobiera w Polsce ok. 15 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli ponad 3 miliony osób.

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