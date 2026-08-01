Komornik ma mniejsze możliwości. Zmiany chronią część dochodów

Wyższa płaca minimalna wpłynęła na zasady prowadzenia egzekucji komorniczej. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia zwiększyła się kwota wolna od potrąceń, dzięki czemu osoby objęte egzekucją mogą zachować większą część swoich dochodów.

Zmiany oznaczają większą ochronę dla pracowników, ale jednocześnie sprawiają, że wierzyciele odzyskują należności wolniej niż w poprzednich latach.

Minimalne wynagrodzenie jest chronione

W 2026 r. minimalne wynagrodzenie netto wynosi 3604,50 zł. Taka kwota musi pozostać do dyspozycji pracownika zatrudnionego na pełny etat, dlatego z minimalnej pensji komornik nie może dokonać potrącenia.

Zmieniły się również pozostałe limity stosowane przy egzekucji wynagrodzeń. Kwota odpowiadająca 75 proc. minimalnego wynagrodzenia wzrosła do 2704,39 zł, natomiast limit wynoszący 90 proc. płacy minimalnej zwiększył się do 3245,27 zł.

Nie wszystkie świadczenia podlegają egzekucji

Przepisy nadal chronią część świadczeń przed zajęciem komorniczym. Egzekucji nie podlegają między innymi środki z programu 800 plus, zasiłki celowe i okresowe, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, alimenty, dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Może się jednak zdarzyć, że na rachunku bankowym zostaną zajęte środki pochodzące z różnych źródeł. Jeżeli komornik obejmie egzekucją pieniądze, które powinny być chronione, osoba objęta postępowaniem może wnieść zażalenie. Termin na jego złożenie wynosi siedem dni.

Wierzyciele czekają dłużej na spłatę

Wyższa kwota wolna od potrąceń powoduje, że przy niższych dochodach miesięczne zajęcia są mniejsze. W efekcie odzyskiwanie należności może trwać znacznie dłużej niż jeszcze kilka lat temu.

Przedstawiciele środowiska komorniczego zwracają uwagę, że wpływa to również na zainteresowanie wykonywaniem tego zawodu. W 2026 r. do egzaminu komorniczego przystąpiły 93 osoby, a przy zdawalności wynoszącej około 75–80 proc. uprawnienia uzyska niewiele ponad 70 kandydatów. Jednocześnie z zawodu odchodzą komornicy osiągający wiek emerytalny.

Większa ochrona dochodów dłużników

Rosnąca kwota wolna od potrąceń oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony wybranych świadczeń zwiększają bezpieczeństwo finansowe osób objętych egzekucją. Jednocześnie oznaczają, że wierzyciele muszą liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania na odzyskanie swoich należności.

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