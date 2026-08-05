Za darmo autobusem i tramwajem? Coraz więcej osób nie musi kupować biletu

Jazda komunikacją miejską bez ważnego biletu zwykle kończy się mandatem. Istnieją jednak grupy pasażerów, które mogą korzystać z autobusów, tramwajów czy metra bez żadnych opłat. Co więcej, kolejne samorządy rozszerzają katalog osób uprawnionych do darmowych przejazdów, choć zasady nie są jednakowe w całym kraju.

Kolejne miasta rozszerzają listę uprawnionych

Darmowa komunikacja miejska obejmuje m.in. dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz wybrane grupy zawodowe. Przykładem jest Warszawa, gdzie od 8 lipca z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również weterani, dawcy przeszczepów i zasłużeni dawcy szpiku. Warunkiem jest okazanie odpowiedniej legitymacji podczas kontroli.

W stolicy z bezpłatnych przejazdów korzystają także osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, osoby odznaczone i represjonowane, honorowi dawcy krwi, dzieci do siódmego roku życia, uczniowie i studenci z Warszawy, seniorzy powyżej 70. roku życia, emeryci i renciści związani z miejskim transportem, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Każdy samorząd ustala własne zasady

Przepisy dotyczące darmowych przejazdów nie są jednolite w całej Polsce. O tym, kto może podróżować bez biletu, decydują lokalne samorządy.

Przykładem jest Skarżysko-Kamienna, gdzie do końca września wszyscy pasażerowie mogą korzystać z komunikacji miejskiej bez opłat. Od października darmowe przejazdy będą przysługiwać wyłącznie posiadaczom karty mieszkańca, czyli osobom zameldowanym, płacącym podatki i opłaty w mieście. Rozwiązanie ma zachęcać mieszkańców do rozliczania podatków lokalnie i wspierać finansowanie transportu publicznego.

Najczęściej z ulg korzystają dzieci, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami

W wielu miastach bezpłatne przejazdy przysługują najmłodszym pasażerom, najczęściej dzieciom do 7. roku życia oraz uczniom, niekiedy nawet do ukończenia 21 lat. W przypadku seniorów granica wieku zależy od lokalnych przepisów i wynosi zwykle 65 lub 70 lat. We Wrocławiu z darmowej komunikacji mogą korzystać uczniowie do 21. roku życia oraz seniorzy od 65 lat, natomiast w Żorach bezpłatne przejazdy przysługują wszystkim pasażerom, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Do grona uprawnionych w wielu miastach należą również osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, dzieci z rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, a także – w zależności od lokalnych regulacji – strażacy, policjanci czy honorowi dawcy krwi. Aktualne informacje o uprawnieniach można znaleźć na stronach internetowych przewoźników oraz w komunikatach dostępnych w autobusach i tramwajach.

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