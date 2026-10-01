Kawa gratis lub za złotówkę. Biedronka odpaliła dużą akcję

W czwartek, 1 października, przypada Międzynarodowy Dzień Kawy. Właśnie tego dnia Biedronka rozpoczyna kilkudniową promocję na kawę. W gazetce znalazły się zarówno kawy ziarniste, jak i mielone, a wśród ofert są m.in. akcje 1+1 gratis, druga sztuka za 1 zł oraz obniżone ceny przy zakupie dwóch opakowań.

Kawa ziarnista Carousel 1+1 gratis

Jedną z ciekawszych ofert przygotowanych przez Biedronkę jest promocja na kawy ziarniste Carousel Daily Cup. Przy zakupie jednego opakowania drugie można otrzymać gratis. Oferta obejmuje dwa warianty kawy w opakowaniach po 1 kg:

Carousel Daily Cup Classic 1 kg – 1+1 gratis,

Carousel Daily Cup Crema 1 kg – 1+1 gratis.

Kawy można dowolnie mieszać w ramach promocji. Oferta jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub po okazaniu aplikacji. Obowiązuje dzienny limit 4 sztuk, z czego maksymalnie 2 mogą być gratisowe.

Tchibo, Eduscho i Woseba w niższych cenach

Promocja obejmuje także kawy marek Tchibo i Eduscho. W tym przypadku przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy zostanie przeceniony o 80 proc. Również tutaj można dowolnie łączyć produkty objęte akcją.

Dzienny limit wynosi 6 sztuk, przy czym maksymalnie 3 produkty mogą zostać objęte rabatem. Z promocji można skorzystać z kartą Moja Biedronka lub w aplikacji.

Biedronka obniżyła również ceny wybranych kaw ziarnistych Woseba Ti meriti un caffè. Przy zakupie dwóch opakowań po 500 g każdy produkt kosztuje 19,99 zł zamiast ceny regularnej 36,99 zł. Oferta obejmuje:

Ti meriti un caffè Woseba Crema e Aroma 500 g – 19,99 zł za sztukę przy zakupie 2,

Ti meriti un caffè Woseba Gusto Raffinato 500 g – 19,99 zł za sztukę przy zakupie 2.

W tym przypadku obowiązuje limit 4 sztuk dziennie z kartą Moja Biedronka lub aplikacją.

Kawa mielona Woseba. Druga sztuka za 1 zł

W gazetce znalazła się również promocja na kawę mieloną Woseba Ti meriti un caffè. Przy zakupie dwóch opakowań po 500 g druga sztuka kosztuje tylko 1 zł. Dotyczy to dwóch wariantów:

Ti meriti un caffè Woseba Crema e Aroma 500 g – druga sztuka za 1 zł,

Ti meriti un caffè Woseba Gusto Raffinato 500 g – druga sztuka za 1 zł.

Cena regularna jednego opakowania wynosi 18,99 zł. Promocja jest dostępna z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, a dzienny limit wynosi 4 sztuki.

Te kawy kupisz bez karty i bez limitu

Nie wszystkie promocje wymagają posiadania karty Moja Biedronka. Biedronka przygotowała także oferty, z których można skorzystać bez karty i bez limitu.

Przy zakupie dwóch opakowań kawy ziarnistej Cafe d'Or Crema po 1 kg cena wynosi 49,99 zł za sztukę. Cena regularna to 69,99 zł. Tańsza jest również kawa mielona Cafe d'Or Parana. Przy zakupie dwóch opakowań po 500 g każde kosztuje 17,99 zł zamiast regularnych 26,99 zł.

Do kiedy potrwa promocja?

Biedronkowe rabaty na kawę obowiązują od czwartku 1 października do soboty 3 października.

Warto więc zwrócić uwagę na datę zakończenia oferty, ponieważ na zakupy w promocyjnych cenach są tylko trzy dni.

W przypadku części produktów obowiązują dodatkowo limity dzienne oraz konieczność skorzystania z karty Moja Biedronka lub aplikacji. Niektóre promocje są natomiast dostępne bez karty i bez limitu. Przed zakupem warto sprawdzić warunki konkretnej promocji, ponieważ zasady i limity różnią się w zależności od produktu.

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