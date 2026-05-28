5000 plus dla ponad 3 mln pracowników. Nowa propozycja w grze

Połowa roku to czas, gdy rusza dyskusja dotycząca wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Już niebawem rozpoczną się oficjalne negocjacje w tej sprawie pomiędzy pracodawcami, a stroną związkową.

Coraz więcej wiadomo, jakie propozycje mogą pojawić się w tym roku na stole. Jak ustalił Money.pl trzy centrale związkowe przygotowały wspólną propozycję podwyżki. NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych razem domagają się, by w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie poszło w górę przynajmniej o 8,2 proc.

Płaca minimalna wzrośnie do 5200 zł?

Obecnie najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto. Gdyby postulat związkowców się ziścił nastąpiłby wzrost do kwoty 5200 zł brutto, czyli o niemal 400 zł więcej niż obecnie.

Propozycja ta z pewnością będzie trudna do zaakceptowania przez pracodawców. Portal przypomina, że w ostatnim czasie Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski szacował, że płaca minimalna mogłaby wzrosnąć w 2027 roku do poziomów 4860,47 lub 4974,92 złotych brutto. Za punkt wyjścia do tych wyliczeń Kozłowski uznał wieloletnie założenia makroekonomiczne rządu na lata 2026-2030.

Sam rząd (konkretnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), jak ujawnił przed tygodniem “Fakt” zaproponował, aby najniższa krajowa w przyszłym roku nie była niższa niż 4927 zł brutto.

Przypomnijmy, że negocjacje ws. wysokości płacy minimalnej prowadzone są w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeśli związkowcy nie dojdą do porozumienia z pracodawcami, wówczas decyzję w tej kwestii podejmie rząd. Ma na to czas do 15 września.

Z szacunków resortu pracy wynika, że minimalne wynagrodzenie pobiera w Polsce ok. 15 proc. wszystkich zatrudnionych, czyli ponad 3 miliony osób.

