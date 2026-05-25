Rynek pracy wysyła jasny sygnał. Te zawody wracają do łask

Na rynku pracy coraz wyraźniej widać zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem technicznym i praktycznymi umiejętnościami. Brakuje fachowców m.in. w branży mechanicznej, budowlanej oraz logistycznej. Wiele takich zawodów należy obecnie do deficytowych, a pracodawcy coraz częściej nie stawiają wyższego wykształcenia jako warunku koniecznego.

Z analiz Grupy Progres wynika, że co piąte ogłoszenie o pracę nie wymaga ukończenia studiów. Wśród takich ofert około 17 proc. przewiduje wynagrodzenie przekraczające 10 tys. zł brutto. Jak wskazuje Magda Dąbrowska, prezeska Grupy Progres, dyplom przestaje być w wielu branżach głównym filtrem rekrutacyjnym. Coraz większe znaczenie ma to, czy kandydat potrafi szybko wejść w obowiązki i utrzymać tempo pracy.

Zawody techniczne znów są mocne na rynku

Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego najwyższe zarobki wśród absolwentów techników mogą osiągać technicy mechanicy oraz technicy informatycy. W przypadku techników mechaników wskazano kwotę 9,7 tys. zł brutto, a w przypadku informatyków 9,3 tys. zł brutto.

Jednocześnie najszybciej do średniej płacy w zawodzie dochodzą technicy pojazdów samochodowych oraz technicy żywienia i usług gastronomicznych. Po dwóch latach od zakończenia szkoły zbliżają się oni do 80 proc. średniego wynagrodzenia w swoim zawodzie. Inaczej wygląda sytuacja techników mechaników i informatyków, których zarobki po dwóch latach przekraczają połowę średniej płacy w zawodzie.

Najpopularniejszym zawodem wśród absolwentów techników z 2023 roku był technik informatyk. Ten kierunek wybrało 16,1 proc. absolwentów. Kolejne miejsca zajęli technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Od 2019 roku lista najpopularniejszych kierunków pozostaje prawie niezmienna, choć coraz większe znaczenie zyskuje logistyka.

Zawody techniczne: mechanicy i elektromechanicy poszukiwani

W 2025 roku technika ukończyło 111,1 tys. osób, czyli niemal jedna czwarta absolwentów szkół ponadpodstawowych w Polsce. W porównaniu z 2020 rokiem udział absolwentów techników spadł z 29 proc., co może mieć związek ze wzrostem udziału absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia.

Mechanicy samochodowi, asystenci mechaników oraz elektromechanicy należą dziś do jednych z najczęściej poszukiwanych pracowników technicznych. W popularnych portalach rekrutacyjnych można znaleźć setki ofert dla takich kandydatów. Zarobki zależą od doświadczenia i konkretnych umiejętności. Widełki zaczynają się od płacy minimalnej, ale w części ofert sięgają znacznie powyżej 10 tys. zł brutto.

Pracodawcy oczekują najczęściej doświadczenia, gotowości do nauki i rozwijania kompetencji. Wśród obowiązków pojawiają się m.in. kontrola stanu pojazdów, wykrywanie usterek, diagnostyka, prowadzenie dokumentacji warsztatowej oraz nadzorowanie stanu magazynowego.

Zawody techniczne i praca fizyczna utrzymują silną pozycję

Dane Pracuj.pl pokazują, że sektor pracy fizycznej pozostaje jednym z filarów polskiego rynku zatrudnienia. W 2025 roku oferty dla pracowników fizycznych stanowiły 17 proc. wszystkich ogłoszeń w serwisie. Łącznie było ich 127 tys.

Najczęściej poszukiwano magazynierów, pracowników produkcji, kasjerów i sprzedawców, a także montażystów i instalatorów. Duże zapotrzebowanie dotyczyło również elektryków, operatorów maszyn, operatorów wózków widłowych, spawaczy, tokarzy, frezerów, szlifierzy, pracowników budowlano-remontowych, dostawców i kurierów.

Z raportu Pracuj.pl wynika, że wysokie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych łączy się ze zmianą postrzegania tej ścieżki zawodowej. Coraz częściej jest ona świadomym wyborem kariery, któremu towarzyszą wysokie zaangażowanie i satysfakcja z wykonywanej pracy.

Czytaj też:

Nauczyciele porównywali podwyżki, padały stawki. „Nawet na rzęsy nie wystarczy”