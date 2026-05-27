Rząd szykuje podatkowy zwrot. 15 proc. dla tysięcy Polaków

Rząd pracuje nad szerokim pakietem zmian podatkowych, które mogą objąć różne grupy podatników. Ministerstwo Finansów analizuje m.in. podwyższenie podatków dla części osób rozliczających się ryczałtem, ograniczenie ulg podatkowych oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z samochodów służbowych. Większość nowych regulacji miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz ryczałcie przewiduje także ograniczenia w korzystaniu z ulgi mieszkaniowej. Obecnie podatnicy mogą uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od zakupu, jeśli przeznaczą środki na własne cele mieszkaniowe.

15-procentowy podatek coraz bliżej

Według planowanych przepisów ponowne skorzystanie z ulgi mieszkaniowej miałoby być możliwe dopiero po trzech latach od wcześniejszego zastosowania preferencji. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że zmiana ma ograniczyć wykorzystywanie ulgi do powtarzalnych transakcji inwestycyjnych bez konieczności płacenia podatku.

Jednocześnie resort planuje nowe zasady dla osób rozliczających się ryczałtem. Zgodnie z propozycją wszyscy ryczałtowcy świadczący usługi, którzy nie zatrudniają przynajmniej jednego pracownika na pełen etat przez cały rok, mieliby płacić 15-procentowy podatek od przychodów przekraczających 100 tys. zł.

15-procentowy podatek obejmie kolejne grupy

Nowa stawka miałaby objąć także osoby wynajmujące majątek podmiotom powiązanym. W ich przypadku 15-procentowy podatek również obowiązywałby od przychodów przekraczających 100 tys. zł.

Zmiany dotkną również sprzedaży składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej, takich jak samochody poleasingowe. Resort chce wydłużyć okres, po którym sprzedaż przez członka rodziny nie powoduje obowiązku zapłaty PIT. Obecnie wynosi on sześć miesięcy, a po zmianach miałby wzrosnąć do trzech lat.

15-procentowy podatek i nowe warunki dla branży IT

Ministerstwo Finansów planuje także zmiany dotyczące ulgi IP Box. W projekcie pojawił się dodatkowy warunek zatrudniania co najmniej trzech pracowników przez minimum 300 dni w roku albo współpracy z osobami osiągającymi określony poziom wynagrodzenia.

Według informacji przytoczonych przez „Rzeczpospolitą”, większość nowych przepisów – wraz z okresami przejściowymi – miałaby zacząć obowiązywać od początku 2027 roku. Projekt zmian wywołuje coraz większe emocje, ponieważ może oznaczać wyższe obciążenia dla części przedsiębiorców i ograniczenie dotychczasowych preferencji podatkowych.

