Biedronka szuka pracowników na wakacje. Tyle można zarobić

Biedronka uruchomiła rekrutację na sezon letni 2026. Podobnie jak w poprzednich latach sieć poszukuje osób do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach.

Zainteresowani mogą sami wybrać miejscowość, w której chcą pracować podczas wakacji. W wybranych lokalizacjach istnieje możliwość skorzystania z zakwaterowania i wyżywienia.

Ile można zarobić w wakacje w Biedronce?

Ile można zarobić pracując w wakacje w Biedronce? Sieć ujawnia, że w przypadkach pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat i mają status studenta będzie to 31,40 zł brutto za godzinę (w wypadku tych osób stawka brutto to stawka netto), czyli minimalną stawką godzinową (przed rokiem było to 30,50 zł brutto za godzinę pracy). – W Biedronce łączyMY pracę z wakacjami. Jak? Wybierasz miejscowość, w której chcesz pracować w wakacje. Zarabiasz od 31,40 zł/h brutto – jeśli nie ukończył_ś 26 rż. i masz status studenta to brutto=netto! Aplikujesz bez konieczności dołączenia CV. Po pracy cieszysz się urokami miejsca, w którym jesteś! – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Biedronkę.

Formularz aplikacyjny dostępny jest na stronie internetowej sieci w zakładce „praca wakacyjna”.

Przed miesiącem Biedronka ogłosiła program wakacyjnych praktyk pod nazwą „Owocne wakacje”. Jest to propozycja dla osób, które chcą wykorzystać letnie miesiące na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Praktyki odbywają się w całym kraju i trwają od czerwca lub lipca do września. – Uczestnicy programu pracują przy projektach biznesowych, uczą się od doświadczonych ekspertów i poznają od środka tempo działania nowoczesnego retailu – podkreśla Biedronka.

Wynagrodzenie w programie wynosi 34 zł brutto za godzinę, czyli od 5 712 do 6 256 zł brutto miesięcznie. – Owocne Wakacje to często pierwszy moment, kiedy młode osoby mogą zobaczyć, jak wygląda praca w dużej organizacji od środka i przekonać się, jak teoria poznawana na studiach przekłada się na codzienną praktykę. Stawiamy na realne zadania, udział w projektach biznesowych i bezpośredni kontakt z zespołami, które na co dzień odpowiadają za funkcjonowanie naszego biznesu. Dzięki temu uczestnicy programu zdobywają doświadczenie, które pozwala im lepiej zrozumieć specyfikę pracy w nowoczesnym retailu i świadomie planować dalszy rozwój zawodowy – podkreśla Agnieszka Sokołowska, Dyrektorka ds. Komunikacji Wewnętrznej, EB i Programów Wsparcia w Biedronce.

Czytaj też:

Biedronka przecenia kawę Jacobs o 40 zł. Ten błąd przy kasie kasuje rabatCzytaj też:

Rekruterzy załamani. Plaga CV od kandydatów, których…nie ma