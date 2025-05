Biedronka szuka pracowników na wakacje. Taką oferuje stawkę

Biedronka przygotowuje się do sezonu wakacyjnego. Podobnie jak w poprzednich latach sieć oferuje swoim pracownikom możliwość delegacji, jak również planuje zatrudnić kandydatów spoza firmy do pracy w popularnych turystycznie miejscowościach (m.in. Władysławowo, Jastarnia, Giżycko, czy Zakopane).

Ile można zarobić w wakacje w Biedronce?

Dla nowo zatrudnionych Biedronka oferuje stawkę godzinową od 30,50 zł brutto, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia, a w wybranych lokalizacjach również nocleg i wyżywienie. Pierwsi kandydaci zostaną zatrudnieni od czerwca.

Z kolei osoby już pracujące w Biedronce, mogą skorzystać z letniej delegacji do jednego ze sklepów sezonowych. Poza standardowym wynagrodzeniem i tradycyjnym dodatkiem w postaci uznaniowej premii miesięcznej, zależnej od wyników sklepu, mogą liczyć dodatkowo na nagrodę letnią, dedykowaną właśnie dla sklepów sezonowych. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach: sprzedawcy-kasjera, starszego sprzedawcy-kasjera, kasjera, pracownika sklepu, asystenta kas samoobsługowych, eksperta ds. produktów świeżych i sprzedawcy – lada tradycyjna w lipcu i sierpniu w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych wynosić ona będzie do 600 zł brutto miesięcznie. Na nagrodę letnią mogą również liczyć pracownicy, którzy dołączą do Biedronki tylko na okres wakacji.

W wybranych przypadkach Biedronka gwarantuje pracownikom również zakwaterowanie. Wyjazdy osób zatrudnionych w Biedronce realizowane są od połowy czerwca do końca sierpnia.

– Miesiące wakacyjne w Biedronce to niezmiennie bardzo duże wyzwanie dla naszych sklepów – placówki zlokalizowane w miejscowościach turystycznych cieszą się ogromną popularnością wśród naszych klientów, którym chcemy zapewnić doświadczenia zakupowe na najwyższym poziomie. W tym szczególnym okresie, letniego sezonu, jeszcze bardziej polegamy na sobie i działamy zespołowo. W tym celu wspieramy zespoły, powiększając je o pracowników tymczasowych – podkreśla Joanna Bukała, Dyrektor HR Makroregionu w sieci Biedronka.

Biedronka oferuje również 3-miesięczne płatne praktyki letnie dla studentów w ramach projektu "Owocne wakacje". Sieć proponuje praktykantom wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 5280 do 6072 zł brutto (w zależności od liczby przepracowanych godzin) na podstawie umowy zlecenie.

