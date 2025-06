W Niemczech wojna cenowa. Dyskonty walczą o klienta

Wojna dyskontów przeniosła się znad Wisły za Odrę. W Niemczech trawa cenowe starcie pomiędzy Lidlem a Aldi. Agresywna walka o portfele klientów wciąga kolejnych graczy rynku detalicznego. Tymczasem w Wielkiej Brytanii przedstawiciel dyskontów tonuje emocje.

Jak informuje serwis dlahandlu.pl, w ostatni piątek maja Lidl w Niemczech ogłosił „największą obniżkę cen w historii” – przeceny sięgnęły aż 35 proc. objęły 500 produktów. W kampanii reklamowej podano nawet, że Lidl jest kilka procent tańszy niż Aldi. Spot promujący akcję, pokazujący klentów śpiewających hymn Niemiec w sklepach Lidla, był bezpośrednim ciosem w wizerunek Aldi jako niekwestionowanego lidera cenowego. I ruszyło. W odpowiedzi Aldi ogłosiło obniżki na 100 popularnych produktów spożywczych. Tym samym walka o niemieckie portfele rozgorzała na dobre.

Niemieckie dyskonty w stanie wojny cenowej

Na ofensywę Lidla i Aldi odpowiedzieli także inni gracze. Edeka, Rewe i Kaufland wprowadziły własne obniżki, obejmujące zbliżone grupy produktów. W branży spożywczej narastają obawy, że rosnąca presja cenowa może doprowadzić do pełnowymiarowej wojny, której skutkiem będą spadające marże zarówno dla detalistów, jak i producentów.

Wojna cenowa na Wyspach? Na razie tylko w teorii

Serwis, powołując się na agencję Reuters, informuje, że choć o dyskontowych napięciach mówi się sporo również w Wielkiej Brytanii, to nie przybierają one tak spektakularnej formy jak w Niemczech.

– W Wielkiej Brytanii nie ma wojny cenowej – zapewnia Giles Hurley, CEO Aldi UK, w rozmowie z Reuters. – Dużo się o niej mówi, ale nic się nie dzieje – dodaje.

Co prawda, w marcu sieć Asda, zapowiadając obniżki cen kosztem zysków, wywołała spekulacje i uderzyła w notowania Tesco oraz Sainsbury’s, ale do otwartej wojny cenowej jeszcze nie doszło. Hurley tonuje emocje: – To raczej pozorna wojna cenowa niż rzeczywista – podkreśla. Zwraca przy tym uwagę, że inflacja cen żywności w maju wzrosła do 4,1 proc. – to najwyższy poziom od 15 miesięcy – co sugeruje, że realnych obniżek nadal nie widać.

Aldi UK przyspiesza – chce wyprzedzić Asdę

Aldi UK dynamicznie rośnie. Według danych Kantar, w 12 tygodniach do 18 maja sieć zanotowała 6,7 proc. wzrost sprzedaży i osiągnęła rekordowy udział w rynku – 11,1 proc. Obecnie sprzedaje już więcej żywności i napojów niż Asda, która ma 12,1 proc. udziału. Plany są ambitne: w 2025 roku Aldi zainwestuje 650 mln funtów w otwarcie 40 nowych sklepów oraz modernizację już istniejących. Kolejne 40 placówek ma powstać w 2026 roku. Długofalowy cel? 1500 sklepów w całej Wielkiej Brytanii.

Biedronka kontra Lidl – polska wojna cenowa

W Polsce szerokim echem odbiła się wojna cenowa między Biedronką a Lidlem. Zaczęło się od agresywnych kampanii reklamowych i bezpośrednich porównań cen. Obie sieci regularnie prześcigały się w promocjach, a konflikt przeniósł się nawet do sądu – Lidl pozwał Biedronkę za billboardy sugerujące, że jest tańsza od konkurenta.

