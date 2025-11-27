Klienci T-Mobile dostaną po 500 zł. Reakcja UOKiK na jedną usługę

„Zamów z T-Mobile” to usługa fakultatywnego obciążania rachunku, znana też pod nazwą direct billing. Pozwalała płacić za treści cyfrowe — gry, serwisy rozrywkowe czy wideo — przez doliczenie opłaty do rachunku telefonu.

W praktyce sposób działania tej usługi mógł pozbawiał klinetów T-Mobile realnej kontroli nad tym, co uruchamiają, ponieważ numer telefonu był sczytywany automatycznie na stronie dostawcy treści i nie potrzebna była już żadna autoryzacja zakupu.

Kara dla T-Mobile za brak kontroli klientów nad rachunkiem

Jak zauważył UOKiK, użytkownik często nie miał technicznej możliwości natychmiastowego wyłączenia subskrypcji. W efekcie część osób mogła nawet nie wiedzieć, że została zapisana do płatnej usługi — aż do momentu otrzymania rachunku za telefon.

Zdaniem prezesa UOKiK subskrypcja zawsze powinna być świadomą decyzją konsumenta, a nie skutkiem przypadku czy technicznego triku. — Konsument nie może odkrywać po czasie, że „coś się samo włączyło”. Ma prawo do pełnej kontroli nad swoim rachunkiem. Zobowiązałem operatora do zmian, co powinno zamknąć drogę do uruchamiania płatnych usług bez wyraźnej zgody konsumentów. Wszyscy muszą mieć jasną informację o tym, co zamawiają, ile zapłacą, kto dostarcza usługę i jak z niej zrezygnować – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Trzy ścieżki otrzymania odszkodowania od T-Mobile

Podczas postępowania UOKiK T-Mobile wprowadził wymóg autoryzacji z wykorzystaniem kodu PIN w usłudze „Zamów z T-Mobile”, ale kary nie uniknie.

Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązuje T-Mobile do wdrożenia bezpiecznej ścieżki aktywacji usług — wyłącznie na podstawie świadomego działania i zgody konsumenta. „"Zakłada to samodzielne wpisanie numeru telefonu, otrzymanie i podanie kodu SMS oraz wyraźne potwierdzenie zamówienia. Każdy etap będzie weryfikowany po stronie operatora, tak aby wyeliminować przypadkowe uruchamianie subskrypcji"” – podkreślił UOKiK.

W ramach kary telekom wypłaci rekompensaty finansowe dla osób, które poniosły koszty związane z działaniem usługi w latach 2018-2024. Konsumenci, którzy w tym okresie aktywowali dowolną usługę z wykorzystaniem "Zamów z T-Mobile", a ich reklamacje zostały rozpatrzone negatywnie lub częściowo, otrzymają jednorazową rekompensatę w wysokości 500 zł. T-Mobile poinformuje poszkodowanych klientów przez SMS, listem lub e-mailem. Udostępni też różne możliwości wyboru formy wypłaty: przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub po prostu zmniejszy rachunek.

