Te stare auta nie tracą popularności w Polsce. Jest ich ok. 8 tys.

Pierwsze egzemplarze Fiata 126p. wyjechały z Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej w 1973 roku. Produkcję zakończono w 2000 roku. Szacuje się, że w ciągu tych 27 lat wyprodukowano ponad 3,3 mln tzw. Maluchów. Wydawać by się mogło, że mamy dziś w Polsce śladową liczbę tych kultowych samochodów. Tymczasem w bazie danych CARFAX (firma dostarczająca raporty o historii używanych aut) jest ich obecnie zarejestrowanych 7,7 tys. Najstarszy egzemplarz w bazie został zarejestrowany w pierwszym roku produkcji.

– Transformacja, jaką przeszedł ten model – od taniego środka transportu dla mas do pełnoprawnego „youngtimera” i dobra inwestycyjnego – jest spektakularna i ma podłoże głównie sentymentalne. Fakt, że dziś wiele egzemplarzy trafia do rejestrów aut zabytkowych, świadczy o profesjonalizacji rynku i zmianie podejścia właścicieli – komentuje Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

– Jeszcze dekadę temu mało kto weryfikował historię taniego auta kupowanego „na dojechanie”, jednak dziś, gdy ceny zadbanych modeli z lat 70. potrafią sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, weryfikacja VIN i dbałość o dokumentację stają się standardem – dodaje.

Maluch za 83,5 tys. dolarów

Ekspert podkreśla, że potwierdzeniem statusu Malucha jest jego wciąż rosnąca wartość rynkowa. Najbardziej spektakularnym przykładem był biały Fiat 126p podarowany kilka lat temu aktorowi Tomowi Hanksowi przez mieszkańców Bielska-Białej, który po luksusowej renowacji został w 2022 roku sprzedany w USA za rekordową kwotę 83,5 tys. dolarów.

– Optymistyczny zatem jest fakt, że Maluch nie skończył na złomowisku historii, ale znalazł bezpieczne miejsce w garażach kolekcjonerów, stając się jednym z najciekawszych zabytków techniki w tej części Europy – podkreśla Lewandowski.

Z danych przekazanych przez CARFAX wynika, że co piąty Maluch (22 proc.) pozostaje w rękach pierwszych właścicieli. Przeciętny egzemplarz ma 34 lata i przebieg 62 tys. kilometrów.

– Niski średni przebieg na poziomie kilkudziesięciu tysięcy kilometrów nie jest zaskoczeniem, trzeba wziąć poprawkę na specyfikę techniczną tamtych lat. Liczniki w klasycznych Maluchach były wyskalowane jedynie do 99 999 kilometrów, więc po przekroczeniu tej wartości bębenki wracały do zera. Egzemplarz mający 60 tys. kilometrów przebiegu w rzeczywistości mógł pokonać ten dystans wielokrotnie. Współcześnie Fiat 126p to zazwyczaj pojazd weekendowy, wyciągany z garażu na zloty czy niedzielne przejażdżki, co generuje symboliczne roczne przebiegi i potwierdza jego status jako obiektu kolekcjonerskiego – tłumaczy Robert Lewandowski.

Wypadki ma w swojej historii odnotowane zaledwie 2 proc. samochodów, choć warto pamiętać, w większości przypadków dane nie obejmują zapewne ich historii z najdawniejszych lat.

Fiaty 126p stanowią niemal połowę aut polskiej produkcji z czasów PRL w bazie CARFAX. Oprócz nich najczęściej pojawiają się również Fiaty 125p, a w dalszej kolejności Polonezy, Warszawy i Żuki.

