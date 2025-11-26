Kolejne dane lepsze od oczekiwań. Tusk nie kryje zadowolenia

– Zarówno sprzedaż detaliczna jak i produkcja przemysłowa przekroczyły (i to bardzo!) przewidywania analityków. Jeśli chodzi o tempo rozwoju, Polska wyprzedza wszystkie pozostałe duże gospodarki europejskie! Czy to się komuś podoba, czy nie – jesteśmy najlepsi. Robimy, nie gadamy – napisał premier Donald Tusk na platformie X.

Dane GUS lepsze od oczekiwań

Szef rządu odniósł się do ostatnich danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). We wtorek poinformowano, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w październiku wyższa o 5,4 proc. rok do roku. Eksperci prognozowali odczyt na poziomie 3,7 proc. W porównaniu z wrześniem br. wzrost wyniósł 6,7 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 5,6 proc. wyższa niż przed rokiem, jak również o 1,9 proc. wyższa w stosunku do września.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „pojazdy samochodowe, motocykle, części". Wzrost ten wyniósł 15,6 proc., co oznacza, że w październiku Polacy kupowali o jedną szóstą więcej rzeczy z tego obszaru niż przed rokiem. Wrześniowy lider, czyli „tekstylia, odzież, obuwie”, tym razem znalazł się na trzeciej pozycji (wzrost o 9 proc.). Drugą pozycję zachowała kategoria „meble, rtv, agd” (wzrost o 13,9 proc.). Sprzedaż zwiększyła się również w takich grupach jak: „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (wzrost o 5,6 proc.), „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (wzrost o 4,7 proc.). Spadek sprzedaży nastąpił w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 3,3 proc).

Dzień wcześniej GUS zaprezentował dane dotyczące produkcji przemysłowej w październiku. Przedstawiony odczyt również był wyraźnie niższy od prognozowanego. W poprzednim miesiącu wzrost wyniósł 3,2 proc. rok do roku i 5,4 proc. w ujęciu miesięcznym. W obu przypadkach dane okazały się lepsze od prognozowanych (konsensus rynkowy wyniósł odpowiednio 1,8 i 3,6 proc.). W relacji do października 2024 roku największy wzrost odnotowano w w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 9,2 proc.), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 4,2 proc.), a także dóbr zaopatrzeniowych (o 1,4 proc.). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią (o 5,9 proc.) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 0,6 proc.).

