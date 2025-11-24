PPK na nowych zasadach. Rząd ścina opłatę, a wpływy i tak rosną

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian dotyczących opłat w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Chodzi o daninę, którą instytucje finansowe wnoszą za korzystanie z Portalu PPK – centralnego narzędzia obsługującego system oszczędzania na emeryturę. Rząd Donalda Tuska chce, aby od aktywów zgromadzonych w PPK naliczano niższą stawkę, przy jednoczesnym wzroście łącznych wpływów z tego tytułu.

Niższa stawka

Obecnie instytucje zarządzające PPK płacą 0,05 proc. wartości aktywów netto zapisanych na rachunkach uczestników. Z projektu nowelizacji rozporządzenia opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji wynika, że stawka ta ma zostać obniżona do 0,04 proc. wartości aktywów netto. Oznacza to redukcję opłaty o 0,01 punktu procentowego. Zmiana ma dostosować wysokość obciążeń do dynamicznie rosnącej wartości środków gromadzonych w systemie.

Niższa stawka wcale nie oznacza mniejszych wpływów. Z uzasadnienia projektu wynika, że przy obniżonej opłacie prognozowane przychody z tytułu opłat na Portal PPK za 2025 r. sięgną prawie 16,4 mln zł. To więcej niż za 2024 r., kiedy wartość wpłat przekroczyła 15,1 mln zł. Wzrost aktywów netto w PPK sprawia, że nawet przy niższym procencie łączna kwota wnoszonych opłat rośnie, co pokazuje skalę rozwoju programu.

Nowe przepisy

Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Projektowane rozporządzenie przewiduje, że obniżona stawka będzie dotyczyć opłat naliczanych za rok 2025, które instytucje finansowe przekażą w pierwszym kwartale 2026 r. Konstrukcja przepisów uwzględnia fakt, że opłata od aktywów jest rozliczana za cały rok kalendarzowy, ale płatna dopiero na początku kolejnego roku.

W praktyce oznacza to, że firmy finansowe zarządzające PPK zapłacą mniejszy procent od wartości środków powierzonych im przez uczestników, a jednocześnie system zanotuje wyższe wpływy nominalne. To efekt rosnącej liczby uczestników oraz zwiększającej się wartości aktywów netto zgromadzonych na kontach emerytalnych Polaków. Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, a wejście w życie nowych stawek planowane jest zgodnie z harmonogramem na początek 2026 r.

