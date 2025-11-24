Kursy walut 24 listopada 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2274 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5918 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,7854 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – poniedziałek, 24 listopada

dolar – 3,6726 zł

euro – 4,2345 zł

frank szwajcarski – 4,5496 zł

funt szterling – 4,8073 zł

Kursy walut – poprzedni tydzień

Kursy walut – piątek, 21 listopada

dolar – 3,6868 zł

euro – 4,2489 zł

frank szwajcarski – 4,5768 zł

funt szterling – 4,8154 zł

Kursy walut – czwartek, 20 listopada

dolar – 3,6684 zł

euro – 4,2289 zł

frank szwajcarski – 4,5538 zł

funt szterling – 4,7977 zł

Kursy walut – środa, 19 listopada

dolar – 3,6656 zł

euro – 4,2424 zł

frank szwajcarski – 4,5743 zł

funt szterling – 4,8116 zł

Kursy walut – wtorek, 18 listopada

dolar – 3,6525 zł

euro – 4,2331 zł

frank szwajcarski – 4,5865 zł

funt szterling – 4,8038 zł

Kursy walut – poniedziałek, 17 listopada

dolar – 3,6400 zł

euro – 4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5826 zł

funt szterling – 4,7924 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

