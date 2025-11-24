Koniec pracy za darmo. Takie zarobki zaproponowano

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zakładający likwidację bezpłatnych staży. Resort podkreśla, że chodzi o ochronę szczególnie młodych osób przed nadużyciami i wyzyskiem.

Jak pisze „Fakt", projekt ustawy ma ucywilizować staże, które w wielu firmach traktowane są jako darmowa praca. Stażystom nie przysługują obecnie ani wolne dni, zdarza się również, że pracują dłużej niż kodeksowe osiem godzin.

Projekt przewiduje, że każda umowa o staż będzie musiała określać cel stażu, jego program i zakres obowiązków stażysty. Sam staż nie będzie mógł trwać dłużej niż sześć miesięcy, a zawarcie kolejnej umowy pomiędzy stażystą a firmą przyjmującą na staż byłoby możliwe tylko na łączny okres 6 miesięcy.

Koniec bezpłatnych staży. Jakie zarobki dla początkujących?

Skoro ustawa likwiduje bezpłatne staże, to ile zarabiać będą stażyści? Wynagrodzenie ma wynosić 35 proc. przeciętnej płacy w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale roku poprzedniego. Obecnie byłoby to zatem ok. 3062 zł brutto. Jednocześnie wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie ok. 8749 zł brutto).

Projekt zakłada również, że stażysta miałby opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, na takiej samej zasadzie jak zleceniodawcy, a jego czas pracy nie mógłby przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

Kiedy nastąpi likwidacja darmowych staży? Jest szansa, że w ostatnim kwartale przyszłego roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na zmianach skorzysta ok. 80 tys. stażystów rocznie.

Z przeprowadzonego przed miesiącem sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że za likwidacją bezpłatnych staży opowiada się nieco ponad połowa Polaków (50,6 proc.). Blisko 17,5 proc. respondentów uważa, że darmowe staże powinny pozostać. Co trzeci badany (32 proc.) nie ma zdania w tej sprawie.

