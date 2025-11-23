Rodzice mają ostatni tydzień na złożenie wniosku. Potem pieniądze przepadną

W lipcu wystartowała ósma edycja programu „Dobry Start". Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

300 plus. Ostatni tydzień na złożenie wniosku

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że w ramach tegorocznej edycji programu „Dobry Start" wypłacono już w sumie prawie 4 mln 600 tys. świadczeń. Od lipca złożonych zostało 3 mln 277 tys. wniosków o 300 plus na 4 mln 776 tys. dzieci.

Choć rok szkolny wystartował już blisko trzy miesiące temu, rodzice nadal mogą składać wnioski o pieniądze na szkolną wyprawkę. Mają na to jeszcze tydzień, bowiem dokumenty można składać do 30 listopada.

Wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Jak wspomniano, to już ósma edycja programu. Funkcjonujące od 2018 roku świadczenie do tej poty nie było waloryzowane. Z przeprowadzonego tuż przed startem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że prawie połowa Polaków (47,4 proc.) uważa, że 300 plus – tak jak dwa lata temu 500 plus – powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest niemal co trzeci respondent (32,3 proc.), a 20,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

