Prawie 4 mln wniosków o 300 plus. Te błędy rodzice popełniają najczęściej

Latem tego roku ruszyła ósma edycja programu „Dobry Start". Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

300 plus. Ostatni moment na złożenie wniosku

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Z ostatnich informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X wynika, że w ramach tegorocznej edycji programu „Dobry Start" wypłacono już w sumie niespełna 4 mln 600 tys. świadczeń. Od lipca złożonych zostało 3 mln 277 tys. wniosków o 300 plus na 4 mln 776 tys. dzieci.

Ministerstwo przypomina, że wnioski o pieniądze na szkolną wyprawkę można składać do 30 listopada, co oznacza, że rodzice i opiekunowie mają na to już tylko dwa tygodnie.

Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Najczęściej popełniane błędy

Jak zauważa Radio Zet, rodzice ubiegający się o 300 plus najczęściej popełniają błędy podając:

nieprawidłowy numer PESEL dziecka,

błędną nazwę szkoły,

nieaktualny numer konta bankowego.

