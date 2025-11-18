Black Friday coraz bliżej. To najczęściej kupują Polacy

Tzw. Black Friday (pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia) zbliża się wielkimi krokami. W tym roku „Czarny Piątek", dzień wielkich wyprzedaży w sklepach przypada 28 listopada. Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że aż 62 proc. Polaków planuje w tym czasie zakupy. 30 proc. zadeklarowało że nie korzysta w tym terminie z promocji.

Co czwarty respondent (25 proc.) planuje przeznaczyć na zakupy w ramach tegorocznego Black Friday od 251 do 500 zł. 13 proc. twierdzi, że wyda nie więcej niż 250 zł. Niewiele mniej, bo 12 proc. ankietowanych deklaruje natomiast wydatki powyżej 1000 zł, a 16 proc. w przedziale od 500 do 750 zł.

Z badania wynika, że blisko 70 proc. ankietowanych zamierza polować na promocje w internecie, a pozostałe 30 proc. odwiedzi sklepy stacjonarne.

Twórcy badania wskazują, że Polacy – niezależnie od budżetu, podchodzą do Black Friday z coraz większą świadomością, opracowując strategie zakupowe dostosowane do ich potrzeb. Ponad połowa kupujących sprawdza oferty na bieżąco (52 proc.), a 26 proc. ustala swój własny budżet i go nie przekracza. Podobne grupy badanych (27 proc.) planują zakupy z wyprzedzeniem, jak i czekają na koniec wyprzedaży, aby złapać najlepsze okazje, w maksymalnych zniżkach. 15 proc. nie przykłada do planowania zakupów w tym czasie większej wagi i kupuje produkty, które wpadną im w oczy podczas wyprzedaży.

Black Friday 2025. Co najczęściej kupujemy?

Blisko dwie trzecie badanych (63 proc.) przyznaje, że główną motywacją do robienia zakupów podczas Black Friday jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Co czwarty respondent (27 proc.) nie kryje jednak, że wyda w tym roku więcej niż w ostatnich latach. Jedna trzecia ankietowanych przewiduje natomiast wydatki na poziomie tych sprzed roku.

Wśród kategorii produktów najchętniej kupowanych z okazji Black Friday bezapelacyjnym liderem są ubrania (75 proc.). Kolejne miejsca zajmują elektronika (53 proc.), kosmetyki (48 proc.), a także akcesoria domowe (47 proc.). Najmniej popularne okazują się produkty sezonowe, jak stroje kąpielowe czy walizki (13 proc.).

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 30.10-02.11.2025 r. Próba ogólnopolska, Wiek: 18-64, N=500.

